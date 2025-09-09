नागपूर

Education News : दीडशे कोटींच्या थकबाकीने शिक्षक हैराण; सेवानिवृत्त व रात्रशाळा शिक्षकांवर आली उपासमारीची वेळ

Retired Teachers : थकबाकी व हक्कांसाठी लढा देणाऱ्या सेवानिवृत्त व रात्रशाळा शिक्षकांनी तोडगा न निघाल्यास राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : दीडशे कोटींचे थकीत उपदान, गटविमा परतावा व कार्यभार निश्चितीच्या प्रलंबित मागण्यामुळे जिल्हा परिषद सेवानिवृत्त शिक्षक आणि रात्रशाळा शिक्षक हैराण आहेत. त्यांच्या समस्या सुटल्या नाही तर त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणार असल्याची सांगण्यात येते. सरकारच्या धोरणामुळे शिक्षक त्रस्त झाले आहेत.

