Education News : दीडशे कोटींच्या थकबाकीने शिक्षक हैराण; सेवानिवृत्त व रात्रशाळा शिक्षकांवर आली उपासमारीची वेळ

नागपूर : दीडशे कोटींचे थकीत उपदान, गटविमा परतावा व कार्यभार निश्चितीच्या प्रलंबित मागण्यामुळे जिल्हा परिषद सेवानिवृत्त शिक्षक आणि रात्रशाळा शिक्षक हैराण आहेत. त्यांच्या समस्या सुटल्या नाही तर त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येणार असल्याची सांगण्यात येते. सरकारच्या धोरणामुळे शिक्षक त्रस्त झाले आहेत..जिल्हा परिषदेचे निवृत्त शिक्षक तसेच रात्रकालीन शाळांतील शिक्षकांनी आपापल्या प्रलंबित मागण्या सोडवण्यासाठी प्रशासनाकडे निवेदन सादर केले. या निवेदनांमध्ये प्रामुख्याने थकबाकी, पदोन्नती, गट विमा परतावा तसेच कार्यभार निश्चिती यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. निवृत्त शिक्षकांनी दिलेल्या निवेदनात पाच मुख्य मागण्या आहेत. ऑगस्ट २०२५ अखेर थकीत उपदान व अंश राशीकरण अनुदानाची सुमारे १५० कोटींची रक्कम तत्काळ वितरित करण्यात यावी. सप्टेंबर २०२५ पासून दरमहा सेवानिवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांसाठी १० ते १२ कोटी अग्रिम स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावेत..पदवीधर शिक्षक, केंद्रप्रमुख व उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक यांच्या वेतनपत्रकाची पडताळणी करून गट विमा योजनेचा अंतिम परतावा व्याजासह देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मागील दहा वर्षांत पदोन्नतीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र शिक्षकांना शिक्षण विस्तार अधिकारी (वर्ग ३, श्रेणी ३) पदावर एक वेतनवाढ मंजूर करावी, या मागण्या नमूद आहेत. सर्व सेवानिवृत्त शिक्षकांना त्यांचा जीपीएफ अंतिम परतावा व पेन्शन पेमेंट ऑर्डर त्यांच्याच सेवानिवृत्तीच्या दिवशी देण्यासाठी कार्यप्रणाली निश्चित करावी..रात्रशाळा शिक्षकांनी दिलेल्या निवेदनात दोन प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. १७ मे २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार रात्रशाळेतील अर्धवेळ मुख्याध्यापक, शिक्षक, लिपिक व शिपाई यांच्या उपलब्ध कार्यभाराची तपासणी करून त्यानुसार वेतन व पूर्णवेळ मान्यता मंजूर करण्यात यावी, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. याशिवाय, उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे दाखल याचिकेबाबत शासनाने योग्य उत्तर सादर करावे, असेही शिक्षकांनी म्हटले आहे..तोडगा न निघाल्यास राज्यव्यापी आंदोलनसेवानिवृत्त शिक्षक व रात्रशाळा शिक्षकांच्या या मागण्या मुख्यत्वे हक्कांचे संरक्षण व प्रलंबित थकबाकीच्या वेळेत मिळणाऱ्या सुविधांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे शासनाने या मागण्यांकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहून तत्काळ तोडगा काढावा, अशी शिक्षकांची अपेक्षा आहे. तोडगा न निघाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही संघटनांनी दिला आहे..