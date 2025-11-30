Nagpur Cold : दोन दिवसांत सात अंशांनी घसरला पारा; नागपूर ११, भंडारा १० अंशांवर

नागपूर - कडाक्याच्या थंडीसाठी प्रसिद्ध असलेला डिसेंबर महिना उंबरठ्यावर असताना विदर्भात अपेक्षेप्रमाणे थंडीचा जोर वाढू लागला आहे. हवेतील गारव्यामुळे नागपूरचा पारा गेल्या दोन दिवसांत तब्बल सात अंशांनी घसरून ११ अंशांवर आला..तर भंडारा येथे लागोपाठ दुसऱ्या दिवशी विदर्भात नीचांकी तापमानाची नोंद करण्यात आली. सध्या थंडीसाठी अनुकूल वातावरण असल्याने पारा आणखी घसरण्याची शक्यता आहे.नोव्हेंबरच्या पूर्वार्धात थंडीच्या लाटेने कहर केल्यानंतर ढगाळ वातावरणामुळे मधल्या काळात हुडहुडी कमी झाली होती. मात्र, उत्तर भारतात बर्फवृष्टीचा जोर वाढल्याने व त्याचवेळी मैदानी भागांकडे गार वारे वाहू लागल्याने थंडीने पुन्हा डोके वर काढले आहे..अख्ख्या विदर्भातच सध्या लाटेचा तीव्र प्रभाव दिसून येत आहे. भंडारा येथे लागोपाठ दुसऱ्या दिवशी विदर्भात नीचांकी १० अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद करण्यात आली. उल्लेखनीय म्हणजे, जेऊरनंतर (९ अंश सेल्सिअस) येथे राज्यातील सर्वात कमी तापमानाची नोंद झाली.किमान तापमानासोबतच कमाल तापमानातही घट होत असल्याने दिवसाही हवेत गारवा पसरत आहे. सायंकाळ होताच थंडीची तीव्रता वाढत जाते. त्यामुळे वैदर्भीयांना थंडीपासून बचाव करण्यासाठी स्वेटर्स, जॅकेट्स, कानटोपरे, मफलर व अन्य उबदार कपड्यांचा उपयोग करावा लागत आहे. तसेच रात्री शेकोट्यांचा आधार घ्यावा लागत आहे..प्रादेशिक हवामान विभागाने या आठवड्यातही थंडीचा जोर कायम राहण्याची शक्यता वर्तविली आहे. विदर्भासह उर्वरित महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश व छत्तीसगडमध्येही सध्या थंडीची तीव्र लाट पसरली आहे.गोंदिया १०.२नागपूरकरही थंडीच्या लाटेने मागील दोन-तीन दिवसांपासून त्रस्त आहेत. गुरुवारी १७.८ अंशांवर असलेला पारा दोन दिवसांत ६.८ अंशांनी घसरून शनिवारी ११ अंशांवर स्थिरावला. याशिवाय गोंदिया (१०.२), यवतमाळ (१०.८), वर्धा (११.८), गडचिरोली (१२.०), अमरावती (१२.३), वाशीम (१२.४) येथेही थंडी वाढल्याचे चित्र आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.