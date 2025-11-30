नागपूर

Nagpur Cold : दोन दिवसांत सात अंशांनी घसरला पारा; नागपूर ११, भंडारा १० अंशांवर

कडाक्याच्या थंडीसाठी प्रसिद्ध असलेला डिसेंबर महिना उंबरठ्यावर असताना विदर्भात अपेक्षेप्रमाणे थंडीचा जोर वाढू लागला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर - कडाक्याच्या थंडीसाठी प्रसिद्ध असलेला डिसेंबर महिना उंबरठ्यावर असताना विदर्भात अपेक्षेप्रमाणे थंडीचा जोर वाढू लागला आहे. हवेतील गारव्यामुळे नागपूरचा पारा गेल्या दोन दिवसांत तब्बल सात अंशांनी घसरून ११ अंशांवर आला.

