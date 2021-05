मार्जार कुळातील प्राण्यांची चाचणी करणे नवे आव्हान, गोरेवाड्यात दररोज पशुवैद्यकांकडून पाहणी

नागपूर : भारतातील प्राणिसंग्रहालयातील सिंहांना कोरोनाची लागण झाल्याने केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरण सतर्क झाले आहे. संपूर्ण भारतातील प्राणिसंग्रहालयातील मार्जार कुळातील प्राण्यांची (marsupial family animal) कोरोना चाचणी (corona testing) करण्याबाबतचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत. परंतु, या प्राण्यांची चाचणी करणे सोपे नसल्याने त्यांना कोरोनाचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा प्राणिसंग्रहालय (balasaheb thackeray gorewada international zoo) आणि वन्यप्राणी बचाव केंद्रात प्राधिकरणाने दिलेल्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात येत आहे. प्राण्यांना लक्षणे दिसल्यास तातडीने तपासणी करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवली आहे. (testing animals from the marsupial family is a new challenge)

हैदराबाद येथील प्राणिसंग्रहालयात नऊ सिंहांना कोरोनाची लागण झाल्यानंतर भारतातील सर्वच प्राणिसंग्रहालयाची चिंता वाढली. तत्पूर्वीच केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्राणिसंग्रहालयांसाठी नियमावली जाहीर केली आहे. एप्रिलच्या अखेरीस जाहीर केलेल्या या नियमावलीत मार्जार कुळातील प्राण्यांची कोरोना चाचणी करण्यास सांगितले आहे. प्राधिकरणाचे निर्देश पाळणे आवश्यक असले तरीही प्राणिसंग्रहालय प्रशासनासाठी ते अडचणीचे ठरत आहे. मार्जार कुळातील वाघ आणि बिबट्याला चाचणी करण्याआधी बेशुद्ध करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांची परवानगी आवश्यक आहे. उन्हाळ्यात या प्राण्यांना बेशुद्ध करताना या प्राण्यांच्या अवयवांना धोका पोहोचण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे असे झाल्यास काय करायचे, हा मोठा प्रश्न प्राणिसंग्रहालय प्रशासनासमोर आहे. त्यामुळेच गोरेवाडा प्रशासनाने प्राण्यांवर दररोज पशुवैद्यकीयांकडून पाहणी केली जात आहे. प्राण्यांची झू किपर अथवा सफाई कर्मचाऱ्यांचा थेट संबंध येणार नाही याचीही काळजी घेतली जात आहे, असे पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. विनोद धूत यांनी सांगितले.