नागपूर

High Court : स्वतःच्या शरीरावर अधिकार फक्त महिलेचाच

अल्पवयीन अत्याचार पीडितेला गर्भपात करण्याची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिली आहे.
Mumbai High Court

Mumbai High Court

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - अल्पवयीन अत्याचार पीडितेला गर्भपात करण्याची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिली आहे. मात्र, गर्भपात करायचा की नाही याचा अंतिम निर्णयही ही महिलाच घेईल. स्वतःच्या शरीरावर पूर्ण अधिकार फक्त महिलेचाच असतो, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले.

Loading content, please wait...
crime
Victims
abortion
mumbai high court
Atrocity
Authority
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com