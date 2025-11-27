High Court : स्वतःच्या शरीरावर अधिकार फक्त महिलेचाच

नागपूर - अल्पवयीन अत्याचार पीडितेला गर्भपात करण्याची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिली आहे. मात्र, गर्भपात करायचा की नाही याचा अंतिम निर्णयही ही महिलाच घेईल. स्वतःच्या शरीरावर पूर्ण अधिकार फक्त महिलेचाच असतो, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले..पीडितेने तिच्या आईच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. संमतीने झालेल्या गर्भावस्थेची जबाबदारी दोन्ही जोडीदार समानपणे घेतात..परंतु, अत्याचारामुळे झालेल्या अनिच्छित गर्भावस्थेचा पूर्ण भार फक्त महिलेवरच पडतो. त्यामुळे तिच्या शारीरिक-मानसिक आरोग्याला गंभीर धक्का बसतो. न्यायालयाच्या आदेशानुसार १९ नोव्हेंबर रोजी स्थापन झालेल्या वैद्यकीय मंडळाने अहवाल दिला. त्यानुसार पीडित पूर्णपणे निरोगी आहे. भ्रूणामध्ये कोणतीही विकृती नाही..परंतु, अल्प वय आणि कुमारी माता होण्याच्या सामाजिक कलंकामुळे ती गर्भास जन्म देऊ इच्छित नाही. त्यासाठी पालकांनीही लेखी संमती दिली आहे. २५ आठवड्यांवरील गर्भपातात धोका असतो. तरीही पीडितेच्या किंवा भ्रूणाच्या जिवाला धोका संभवत नाही. म्हणून तिच्या आणि कुटुंबाच्या इच्छेचा आदर करीत न्यायालयातर्फे गर्भपाताची परवानगी देण्यात आली..तसेच न्यायालयाने पीडित व पालकांच्या लेखी संमतीसह अमरावती महिला रुग्णालयात तत्काळ सुरक्षित गर्भपात करण्याचे, भ्रूणाचे डीएनए चाचणी करून पोलिसांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत याचिका निकाली काढली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. विश्वेश नायक आणि राज्य शासनातर्फे ॲड. अनुप बदर यांनी बाजू मांडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.