प्रेमप्रकरण आले उघडकीस : वडिलांच्या भीतीपोटी मुलीने काढला पळ

नागपूर : प्रियकराचे वारंवार फोन येत असल्यामुळे वडिलांना मुलीवर संशय (The father suspects the daughter) आला. त्यामुळे त्यांनी तिचा चांगला क्लास घेतला. परंतु, ती प्रेमप्रकरणाबाबत (love affair) बोलायला तयार नव्हती. शेवटी तिने शेजारी राहणाऱ्या मुलीला सोबत घेऊन घरातून पळ काढला. ही घटना कोराडी परिसरात मंगळवारी सायंकाळी घडली. या घटनेने परिसरातील रहिवाशी व पोलिसांमध्ये खळबळ उडाली आहे. (The girl fled out of fear of father in Nagpur)

मंगळवारी सायंकाळी १७ वर्षीय मुलीचा मोबाइल वारंवार वाजत होता. तिच्या वडिलांना संशय आला. त्यांनी तिला विचारणा केली. शेजारी राहणारी १३ वर्षीय मुलगी सतत फोन करीत असल्याचे तिने वडिलांना सांगितले. वडिलांना संशय आला. ते शेजारी राहणाऱ्या मुलीला विचारणा करण्यासाठी गेले. याचदरम्यान १७ वर्षीय मुलीने १३ वर्षीय मुलीला वडील येत असल्याचे सांगितले.

हेही वाचा: VIDEO : चंद्रावर दफन केलेली एकमेव व्यक्ती माहिती आहे का?

११ वर्षीय मुलगी घरून बेपत्ता झाली. याचदरम्यान संधी साधून १७ वर्षीय मुलीनेही घरून पलायन केले. तिचे वडील घरी आले असता मुलगी बेपत्ता दिसली. दोघींच्या नातेवाइकांनी शोध घेतला. त्या आढळून आल्या नाहीत. अखेर कोराडी पोलिसांत तक्रार दिली. पोलिसांनी अपहरणाचा गुन्हा दाखल करून मुलींचा शोध सुरू केला आहे. मुलीचे प्रेमप्रकरण असून ती प्रियकराचे नाव सांगत नाही. प्रियकराला मारहाण करून प्रेमसंबंध तोडण्याची धमकी देणार असल्याची कल्पना मुलीला असल्यामुळे तिने मैत्रिणीसह पळ काढल्याची चर्चा आहे.

(The girl fled out of fear of father in Nagpur)