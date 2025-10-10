Nagpur Ring Road

Nagpur Ring Road: ४,८०० कोटींच्या कर्जास शासनाची हमी; तिसरा रिंगरोड, हुडकोकडून करणार कर्जाची उचल

Nagpur Plans Third Ring Road to Ease Traffic Congestion: शहरातील इनर आणि आउटर रिंगरोडवरील गर्दी वाढल्याने तिसरा रिंगरोड उभारण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनींच्या भूसंपादनासाठी हुडकोकडून घेण्यात येणाऱ्या सुमारे ४ हजार ८०० कोटीच्या कर्जास शासनाकडून हमी देण्यात आली आहे.
नागपूर: शहरातील इनर आणि आउटर रिंगरोडवरील गर्दी वाढल्याने तिसरा रिंगरोड उभारण्यात येणार आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनींच्या भूसंपादनासाठी हुडकोकडून घेण्यात येणाऱ्या सुमारे ४ हजार ८०० कोटीच्या कर्जास शासनाकडून हमी देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय गुरुवारी (ता.९) वित्त विभागाने जारी केला आहे.

