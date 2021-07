नागपुरात ५४ कोटींची GST चोरी, तिघांना अटक

नागपूर : बनावट देयके सादर करुन इनपूट टॅक्स क्रेडिट घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेदिवस वाढत असल्याने जीएसटी महासंचालनालयाने (Directorate General of GST) कडक पावले उचलण्यास सुरू केले आहे. गेल्या महिन्याभरात चार कारवाया केल्यात. अस्तित्वात नसलेल्या प्रतिष्ठानांच्या आधारे सुमारे ५३.९५ कोटींची बनावट देयके सादर करून १०.७९ कोटी इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) मिळविणाऱ्या चौघांना अटक केली. ही कारवाई जीएसटी महासंचालनालयातील गुप्तचर विभागाच्या (डीजीजीआय) नागपूर झोनल युनिटने केली. (three arrested in 54 crore of GST theft in nagpur)

जीएसटी विभागातर्फे कारवाईचे सत्र सुरू आहे. या अंतर्गत छापे टाकण्यात येत आहे. कंपनीच्या नावाने खोटी कागदपत्रे तयार करण्यात आली. या कागदपत्रांवरील कार्यालयीन तसेच कंपनीचा पत्तादेखील प्रत्यक्षात उपलब्ध नव्हता. चारही कंपन्यांच्या नोंदणीसाठी एकसारखी कागदपत्रे सादर करण्यात आली. स्टील आणि लोखंडाचा व्यवहार करत असल्याचे दाखवित आरोपींनी ५३.९५ कोटींचे आर्थिक व्यवहार कागदोपत्री केले. गेल्या दोन ते तीन महिन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात हे आर्थिक व्यवहार झालेत. दरम्यान मागील दोन दिवसात चौघांना अटक करण्यात आली. हे चौघेही कंपनीचे प्रोप्रायटर आहेत. या प्रकरणात पुढील तपास सुरू आहे.

इनपुट टॅक्स क्रेडिट प्रकरणी १ जून ते २९ जुलैदरम्यान ही चौथी कारवाई आहे. चारही कारवायांमध्ये बनावट देयके, खोटी कागदपत्रे आणि प्रत्यक्षात अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांच्या नावाने व्यवहार दाखविण्यात आले. जुलै महिन्याचा विचार करता ५ आणि १४ जुलैला कारवाई झाली होती. १४ जुलैच्या कारवाईत एका आरोपीला उत्तर प्रदेश मधील गाझियाबाद येथून अटक करण्यात आली होती. असे महिन्याभरात पाच जणांना अटक करण्यात विभागाला यश आले आहे.