Nagpur News: तीन खोल्यांचे घर अन् २५ हजारांचे वीज बिल, स्मार्ट मीटरचा ग्राहकांना झटका, संताप अनावर..

नागपूर : महिन्याला तीन ते चार हजार रुपये येणारे वीज बिल मे महिन्यात तब्बल २५ हजार ५३० रुपयांचे आले. एवढे बिल पाहून ग्राहकाला धक्काच बसला. स्मार्ट मीटर लावल्यानंतर बिलात मोठी वाढ झाल्याचा संताप आता ग्राहकांकडून होऊ लागला आहे. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...शंकरनगर भागात राहणारे जगजित सिंग यांचे तीन खोल्यांचे घर आहे. त्यांच्या पत्नीच्या नावाने वीज मीटर आहे. त्यांना दर महिन्याला सरासरी चार हजाराच्या जवळपास बिल येत होते. मात्र, यंदाचा मे महिन्याचा उन्हाळा त्यांच्यासाठी चांगलाच तापदायक ठरला. वीज बिल पाहताच त्यांना मोठा 'शॉक' बसला. मे महिन्यात त्यांना १२५० युनिट जळाल्याचे बिल मिळाले. महावितरण स्लॅबनुसार बिल आकारते. १०० युनिटपर्यंत ३.९६ रुपये प्रती युनिट आकारले जाते. तर स्लॅबनुसार ते वाढत जाते..१००० युनिटसाठी तब्बल १७.५३ रुपये प्रती युनिट दर आकारले जाते. त्यामुळे सिंग यांना १२५० युनिटचे तब्बल २५ हजार ५३० रुपयांचे बिल पाठविण्यात आले आहे. आतापर्यंत त्यांचे ४०० ते ५०० युनिटपर्यंत कधीच बिल गेले नव्हते. त्यामुळे एवढे युनिट जळल्याचे त्यांना नवल वाटले. मात्र,एवढा भुर्दंड कसा सोसविणार, असा सवाल त्यांचा आहे..एका खोलीसाठी तब्बल ८ हजार तर तीन खोल्यांसाठी २५ हजार ५३० रुपयांचे बिल मिळाले आहे. वीज निर्मितीचा खर्च हा २.१५ रुपये होत असताना आपल्याकडे अमाप बिल आकारल्या जात आहे. स्मार्ट मीटरचा हा घोळ असून सर्वसामान्य वीज ग्राहकांवर अन्याय आहे. - जगजित सिंग, सामाजिक कार्यकर्ते..तक्रार केली, कर्मचारी पाहून गेलेसिंग यांच्याकडे स्मार्ट मीटर लावले आहे. बिल खूपच जास्त आल्याची तक्रार त्यांनी महावितरणच्या शंकरनगर कार्यालयात केली आहे. तेथील अधिकारी-कर्मचारी सिंग यांच्या घरी येऊन तपासणी करून गेले. अद्याप काही सूचना आली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्या घराच्या वरच्या माळ्यावर आणखी एक खोली आहे. त्याचे स्वतंत्र मीटर आहे. या खोलीचेही बिल ८ हजार रुपये आल्याचे सिंग यांनी सांगितले..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.अनेकांच्या तक्रारीस्मार्ट मीटर लावल्यानंतर बिलात वाढ झाल्याचे सिंग यांनी सांगितले. तर जीएसटी विभागाचे माजी सहायक आयुक्त संजय थूल यांना सुद्धा मे महिन्याचे बिल तब्बल २९ हजार ८३० रुपये आले. बऱ्याच ग्राहकांचा विजेचा वापर जास्त नसूनही म्हणजे दर महिन्याला ५०० ते ६०० रुपये बिल येणाऱ्यांना ३५०० ते ४००० हजाराच्या जवळपास बिल येऊ लागले आहेत. स्मार्ट मीटर लावल्यानंतर बिलात वाढ झाल्याच्या तक्रारी ग्राहकांच्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.