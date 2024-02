Nagpur Bus Tiffin Bomb: नागपूरच्या बसस्थानकात आढळला 'टिफिन बॉम्ब'; तीन दिवस डेपोतच होती उभी बस

नागपूर : गणेशपेठ बस स्थानकातील अहेरी डेपोच्या बसमध्ये बुधवारी दुपारी 1 वाजण्याच्या सुमारास टिफिन बॉम्ब आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. ही बस तीन दिवसांपासून डेपोमध्ये उभी होती. काल ती बस सावनेरला जाऊन आल्याची माहिती आहे. (Tiffin Bomb Found in Nagpur Bus Station bus was standing at depot from three days)