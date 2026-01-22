Nagpur News: ‘एफ-२’ वाघिणीच्या बछड्यांची धमाल; पर्यटकांमध्ये गोठणगाव गेटमधून सफारीसाठी चढाओढ!

नागपूर: उमरेड-कऱ्हांडला-पवनी अभयारण्यातील गोठणगाव प्रवेशद्वार परिसर सध्या पर्यटकांचे विशेष आकर्षण ठरत आहे. याचे कारण म्हणजे ‘एफ-२’ या वाघिणीचा मुक्त संचार आणि तिचे पाच बछडे. गेल्या वर्षभरापासून या भागात व्याघ्र दर्शनाची हमी वाढल्याने पर्यटकांमध्ये गोठणगाव गेटमधून सफारीसाठी चढाओढ होत आहे..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...‘एफ-२’ वाघिणीचे बछडे आता बऱ्यापैकी मोठे झाले असले, तरी त्यांची बालसुलभ दंगामस्ती काही कमी झालेली नाही. नुकताच गोठणगाव परिसरातील कृत्रिम पाणवठ्यावर त्यांची धमाल टिपणारा व्हिडिओ समोर आला आहे. वन्यजीव छायाचित्रकार संदीप गुजर यांनी हे दृश्य कॅमेऱ्यात कैद केले. उन्हाळ्यासह हिवाळ्यातही जंगलातील कृत्रिम पाणवठ्यांमध्ये टँकरद्वारे पाणी सोडले जाते..अशाच एका पाणवठ्यात पाणी भरण्यासाठी टाकलेला पाईप पाहून ‘एफ-२’ वाघिणीचे बछडे तेथे आले. सुरुवातीला शांत बसलेले बछडे काही वेळातच मस्तीला करू लागले. एका बछड्याने चक्क पाईप तोंडात धरून आपल्या भावंडांवर पाणी उडवणे सुरू केले. नंतर तो पाईप तोंडातच धरून इकडून तिकडे धावू लागला. हा खेळ बराच वेळ सुरू होता..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.\rउमरेड-कऱ्हांडला अभयारण्याला पूर्वी ‘जय’ या वाघामुळे ओळख मिळाली होती. त्यानंतर ‘फेअरी’ वाघिणीने पर्यटकांचे लक्ष वेधले. आता ‘एफ-२’ वाघीण तिच्या पाच बछड्यांसह पुन्हा एकदा पर्यटकांना आकर्षित करत आहे. सध्या नववर्षानिमित्त नागपूरसह विदर्भातील वन्यजीवप्रेमी मोठ्या संख्येने या अभयारण्याला भेट देत असून, पर्यटकांची गर्दी वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.