Nagpur News: ‘एफ-२’ वाघिणीच्या बछड्यांची धमाल; पर्यटकांमध्ये गोठणगाव गेटमधून सफारीसाठी चढाओढ!

नागपूर: उमरेड-कऱ्हांडला-पवनी अभयारण्यातील गोठणगाव प्रवेशद्वार परिसर सध्या पर्यटकांचे विशेष आकर्षण ठरत आहे. याचे कारण म्हणजे ‘एफ-२’ या वाघिणीचा मुक्त संचार आणि तिचे पाच बछडे. गेल्या वर्षभरापासून या भागात व्याघ्र दर्शनाची हमी वाढल्याने पर्यटकांमध्ये गोठणगाव गेटमधून सफारीसाठी चढाओढ होत आहे.

