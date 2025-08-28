नागपूर
Nagpur News: शेती कसणाऱ्या महिलेसह मुलाचा वीज कोसळून मृत्यू; धापेवाड्यातील घटना, मदतनीस महिलाही दगावली
Lightning Strike: कळमेश्वर तालुक्यातील धापेवाडा शिवारात वीज कोसळून माय-लेकासह तिघांचा मृत्यू झाला. या दुर्दैवी घटनेत १६ वर्षीय मुलगी अनाथ झाली आहे. ग्रामस्थ आणि सामाजिक संस्थांनी तिला मदतीचे आवाहन केले आहे.
सावनेर : कळमेश्वर तालुक्यातील धापेवाडा शिवारात बुधवारी (ता. २७) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास वीज कोसळल्याने माय-लेकासह तिघांचा मृत्यू झाला. वंदना प्रकाश पाटील (वय ४२), ओम प्रकाश पाटील (वय १८) आणि निर्मला रामचंद्र पराते (वय ६५, सर्वजण धापेवाडा) अशी मृतांची नावे आहेत.