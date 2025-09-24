नागपूर

Khamgaon Crime : गर्लफ्रेंडचा खून करून सोनूने स्वतःवर ही केला वार! रक्तबंबाळ अवस्थेत धावत सुटला, पुढे जे झालं ते...

Love Tragedy : खामगावजवळील एका हॉटेलमध्ये प्रेम प्रकरणातून झालेल्या वादातून प्रियकराने प्रेयसीचा खून करून स्वतःही आत्महत्या केल्याने खळबळ उडाली.
सकाळ वृत्तसेवा
खामगाव : गेल्या काही वर्षापासून प्रेम प्रकरणात असलेल्या प्रियकराने प्रियसाचा खून करून आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना आज सायंकाळी ७ वाजताच्या सुमारास सजनपुरी गावानजीक हॉटेल जुगनू मध्ये घडली.

