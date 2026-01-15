नागपूर

'अंघोळीसाठी गेलेल्या मुलाचा वैनगंगा नदीत बुडून मृत्यू'; तरुणाने स्वत:चा जीव धाेक्यात घालून दाेघांना वाचवलं, सणासुदीच्या दिवशी काय घडलं !

child Drowned in Wainganga river while Bathing: वैनगंगा नदीत बुडून मुलाचा मृत्यू; तरुणाच्या धाडसाने दोन जणांचे प्राण वाचले
The Wainganga River stretch where a tragic drowning incident occurred while a youth bravely rescued two people.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सिहोरा (जि. भंडारा): मकरसंक्रांतीनिमित्त तामसवाडी गावालगतच्या वैनगंगा नदीपात्रात अंघोळीसाठी गेलेल्या तीनपैकी एका मुलाचा बुडून मृत्यू झाला. दोघे थोडक्यात बचावले. ही घटना बुधवारी (ता. १४) दुपारी साडेबाराच्या सुमारास घडली. ऐन सणासुदीच्या दिवशी घडलेल्या या घटनेने तामसवाडी गावावर शोककळा पसरली आहे. क्षितिज लीलाधर लांजेवार (वय १५) असे मृताचे नाव आहे.

Bhandara
Youth
district
Wainganga River
Drowning death
child drowning incident

