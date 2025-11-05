Nagpur Accident : ट्रकच्या धडकेत दोन मित्रांचा मृत्यू; एक अभियंता तर दुसरा आंतरराष्ट्रीय कंपनीत कामाला

नागपूर - पारडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील आर्या यार्ड समोरील बाराद्वारीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर ट्रकने दुचाकीला धडक दिल्याने दोन मित्रांचा मृत्यू झाला. ही घटना सोमवारी (ता.३) रात्री नऊ वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली. याप्रकरणी पोलिसांनी चालकाला अटक केली आहे..दिपेन ओमप्रकाश सोनोने (वय २४, रा. साईनगर, पारडी), हर्षवर्धन गोपाल बोहरा (वय ४५) असे दोन्ही मित्रांचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिपेन फोर्ब्ज कंपनीत तर हर्षवर्धन हे एका कंपनीत सॉफ्टवेअर अभियंता होते..सोमवारी रात्री साडेआठ वाजताच्या सुमारास जबलपूर हायवेवरून जात असताना त्यांच्या (क्र. एम.एच ४९ बि.एफ ३२११) दुचाकीला (क्र.आर.जे ११ जि.बी १७५२)च्या ट्रक चालकाने वेगाने मागून धडक दिली. त्यामुळे दोघेही गंभीर जखमी झाले. नागरिकांनी दोघांनाही मेयो रुग्णालयात दाखल केले. हर्षवर्धन याला डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले..यानंतर एका खासगी रुग्णालयात दिपेनवर उपचार सुरू होते. मंगळवारी पहाटे तीन वाजताच्या सुमारास त्याचाही उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल करीत चालकाला अटक केली असून अधिक तपास आहे..कुटुंबावर शोककळादिपेन फोर्ब्ज या आंतरराष्ट्रीय कंपनीत नोकरीवर होता. या अपघाताने त्याच्यासह हर्षवर्धन बोहरा यांच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. दिपेनच्या निधनाने परिसरातही हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.