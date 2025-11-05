नागपूर

Nagpur Accident : ट्रकच्या धडकेत दोन मित्रांचा मृत्यू; एक अभियंता तर दुसरा आंतरराष्ट्रीय कंपनीत कामाला

जबलपूर हायवेवरून जात असताना दुचाकीला ट्रक चालकाने वेगाने मागून धडक दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर - पारडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील आर्या यार्ड समोरील बाराद्वारीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर ट्रकने दुचाकीला धडक दिल्याने दोन मित्रांचा मृत्यू झाला. ही घटना सोमवारी (ता.३) रात्री नऊ वाजताच्या सुमारास उघडकीस आली. याप्रकरणी पोलिसांनी चालकाला अटक केली आहे.

