Nandurbar Accident:'नंदुरबार जिल्ह्यातील अपघातात आठ ठार; चार जण गंभीर', यात्रेहून परताना भाविकांवर काळाचा घाला..

तळोदा (जि. नंदुरबार): अश्वत्थामा (अस्तंबा) ऋषीच्या यात्रेहून परतणाऱ्या भाविकांचे चारचाकी वाहन चांदसैली (ता. तळोदा) घाटात उलटल्याने झालेल्या अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला तर अन्य तीन ते चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींची प्रकृती गंभीर असल्याने मृतांची संख्या वाढू शकते. अपघातात जखमी झालेल्या भाविकांवर तळोदा व नंदुरबार येथील रुग्णालयात उपचार करण्यात येत आहेत. दरम्यान या अपघातात नंदुरबार तालुक्यातील घोटाणे येथील पाच जणांचा मृत्यू झाल्याने गावावर शोककळा पसरली आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात प्रसिद्ध असलेल्या अस्तंबा ऋषीच्या यात्रेला सुरुवात झाली असून शनिवारी सकाळी साडे दहाच्या सुमारास यात्रा करून घरी परतत असणाऱ्या भाविकांच्या चारचाकी वाहनाचा (क्रमांक एमएच ३९ एडी २८०२) चांदसैली घाटात भीषण अपघात झाला. स्थानिकांनी पुढाकार घेत जखमींना तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. आमदार राजेश पाडवी यांच्या माध्यमातून तातडीने मदतकार्य सुरू करण्यात आले. धनत्रयोदशीच्या दिवशीच हा अपघात झाल्याने संपूर्ण जिल्ह्यात शोककळा पसरली आहे. त्यात नंदुरबार तालुक्यातील घोटाणे येथील पाच कर्त्या युवकांचा मृत्यू झाल्याने गावावर दुःखाचा डोंगर कोसळला.