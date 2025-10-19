नागपूर

Nandurbar Accident:'नंदुरबार जिल्ह्यातील अपघातात आठ ठार; चार जण गंभीर', यात्रेहून परताना भाविकांवर काळाचा घाला..

Return from Pilgrimage Turns Fatal: नंदुरबार जिल्ह्यात प्रसिद्ध असलेल्या अस्तंबा ऋषीच्या यात्रेला सुरुवात झाली असून शनिवारी सकाळी साडे दहाच्या सुमारास यात्रा करून घरी परतत असणाऱ्या भाविकांच्या चारचाकी वाहनाचा (क्रमांक एमएच ३९ एडी २८०२) चांदसैली घाटात भीषण अपघात झाला.
तळोदा (जि. नंदुरबार): अश्वत्थामा (अस्तंबा) ऋषीच्या यात्रेहून परतणाऱ्या भाविकांचे चारचाकी वाहन चांदसैली (ता. तळोदा) घाटात उलटल्याने झालेल्या अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला तर अन्य तीन ते चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत. जखमींची प्रकृती गंभीर असल्याने मृतांची संख्या वाढू शकते.

