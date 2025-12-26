Chandrapur Car Accident: राजूराजवळील भीषण अपघातात पाच ठार; आर्टिगा कार पुलावरून कोसळली, चालकाचे नियंत्रण सुटलं अन्..

राजुरा (चंद्रपूर) : राजुरा तालुक्यातील सोंडो गावाजवळ चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने आर्टिगा कार पुलावरून सुमारे पंधरा फूट खाली कोसळली. या भीषण अपघातात चार प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला तर एका गंभीर जखमीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला..Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.चार जण गंभीर जखमी असून, त्यांच्यावर चंद्रपूर येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अपघातात चालक बचावला आहे. ही घटना २५ डिसेंबरला रात्री दीडच्या सुमारास घडली. सर्व मृत तेलंगणातील कागजनगर येथील रहिवासी आहेत..मृतांमध्ये सलमा बेगम (४३), अकसा सबरीन (१३), अफजल बेगम (६०) आणि सायरा बेगम (४०) यांचा समावेश आहे. तसेच मृतांमध्ये वाहन चालकाच्या आईचाही समावेश आहे. रुग्णालयात उपचार सुरू असलेल्या ज्या जखमीचा मृत्यू झाला त्याचे नाव वृत्त लिहीपर्यंत समजू शकले नाही. जखमींमध्ये नुसरत बेगम (५०), अब्दुल अरमान (८), नजर बेगम (४९) आणि शाहीन निशा (३८) यांचा समावेश असून, त्यांच्यावर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. यातील एकाची प्रकृती चिंताजनक आहे..नागपूर येथील एका रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल असलेल्या नातेवाइकास भेटण्यासाठी हे सर्वजण आर्टिगा कार (टीएस-०२ ईएन-५५४४) ने गेले होते. सर्व प्रवासी एकमेकांचे नातेवाईक आहेत. वाहनात चालकासह एकूण नऊ प्रवासी होते. त्यापैकी सात महिला होत्या. परतीच्या प्रवासादरम्यान राजुरा–आसिफाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील सोंडो गावाजवळ हा अपघात घडला. अंधारामुळे चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि कार पंधरा फूट उंचीवरून खाली कोसळली. चालक अब्दुल रहमान यांनी सीट बेल्ट लावलेला असल्याने आणि एअरबॅग उघडली आणि ते बचावले. अपघात इतका भीषण होता की वाहनाचे दरवाजे गॅस कटरने कापावे लागले..Satara Crime: इन्स्टाग्रामवरील मैत्री आली अंगलट! कास पठार फिरवण्याच्या बहाण्याने बोलवलं अन् नंतर असं काही घडलं की....निष्काळजीपणा कारणीभूतराष्ट्रीय महामार्गाच्या बांधकामादरम्यान व्यवस्थापनाच्या निष्काळजीपणामुळे अपघातांची संख्या वाढत आहे. सुरक्षा नियमांचे उघड उल्लंघन झाल्याने निष्पाप जीव जात आहेत. तीन महिन्यांपूर्वी राजुरा–गडचांदूर राष्ट्रीय महामार्गावरील कापन गावाजवळ ट्रक–ऑटो अपघातात सहा जणांचा मृत्यू झाला होता.याशिवाय इतर अपघातांमध्येही अनेकांनी आपले प्राण गमावले आहेत. काम सुरू असताना वळण रस्त्यांच्या सुरक्षेबाबत संबंधित कंपनीकडून पूर्णतः दुर्लक्ष होत आहे. दररोज हजारो वाहने या मार्गावरून धावत असल्याने प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. मात्र, कंत्राटदारांच्या निष्काळजीपणावर प्रशासनाचेही नियंत्रण नसल्याचे चित्र आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.