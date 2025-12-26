नागपूर

Chandrapur Car Accident: राजूराजवळील भीषण अपघातात पाच ठार; आर्टिगा कार पुलावरून कोसळली, चालकाचे नियंत्रण सुटलं अन्..

Rajur near Bridge Ertiga Car Accident five killed: चंद्रपूर अपघात: आर्टिगा कार पुलावरून कोसळली, पाच जणांचा मृत्यू.
five people died in car accident Rajur area

five people died in car accident Rajur area

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राजुरा (चंद्रपूर) : राजुरा तालुक्यातील सोंडो गावाजवळ चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने आर्टिगा कार पुलावरून सुमारे पंधरा फूट खाली कोसळली. या भीषण अपघातात चार प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला तर एका गंभीर जखमीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

