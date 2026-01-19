नागपूर

Nagpur Accident: दुर्दैवी घटना! ट्रकच्या चाकाखाली सापडून दुचाकीस्वाराचा मृत्यू; नागपूर-सावनेर महामार्गावरील घटना..

सकाळ वृत्तसेवा
सावनेर : भरधाव ट्रकच्या मागील चाकाखाली सापडून एका दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना रविवारी (ता.१८) नागपूर-सावनेर महामार्गावरील माळेगाव शिवारात घडली. उगराज तेजराम बिसेन (वय ४८, रा. नरसाळा, हुडकेश्वर, नागपूर) असे मृतकाचे नाव आहे.

