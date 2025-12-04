Nagpur Accident : बहीण-भावाला भरधाव टॅंकरने चिरडले

नागपूर - सदर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील आरबीआय चौकात दुचाकीला टॅंकरने धडक दिल्याने जखमी झालेल्या बहीण-भावाचा मृत्यू झाला तर एक जण गंभीर जखमी झाला. ही घटना मंगळवारी रात्री घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी टॅंकर चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली..रुद्र सुनील सिंगलधुपे (वय ११) आणि त्याची बहीण सिमरन (वय १२ दोन्ही रा. काटोल रोड) अशी मृतांची नावे आहेत. शेषनाथसिंग जागेश्वरसिंग (वय ५६, रा. काटोल रोड, केजीएन सोसायटी) असे जखमीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रुद्र आणि सिमरन एका सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टरची मुले आहेत..मंगळवारी संध्याकाळी शेषनाथसिंग दोन्ही मुलांना (एमएच ३१ एफके १८११) या दुचाकीने कामठीला खुरपणी करण्यासाठी घेऊन गेला होता. रात्री १०.३५ च्या सुमारास ते रिजर्व्ह बॅंक चौकाजवळून जात असताना एका टँकरने (एनएल०१- एजी०८६८) निष्काळजीपणे चालवून दुचाकीला मागून धडक दिली.त्यामुळे तिघेही रस्त्यावर पडले आणि त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. रुद्रचा जागीच मृत्यू झाला, तर सिमरन आणि शेषनाथसिंग यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..उपचारादरम्यान सिमरनला मृत घोषित करण्यात आले. शेषनाथसिंगवर एका खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. दरम्यान धडक दिल्यावर टॅंकरचालक हा तेथून पसार झाला. त्याच्यावर गुन्हा दाखल करून सीताबर्डी पोलिसांनी अटक केली.सहेंदर पंचम बिन (वय ३७, जंगलमहल, मिर्झापूर, उत्तरप्रदेश) असे चालकाचे नाव आहे. पोलिसांनी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) च्या कलम २८१, १२५(अ), १२५(ब), आणि १०६(१) तसेच मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १३४ आणि १७७ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.