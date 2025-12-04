नागपूर

Nagpur Accident : बहीण-भावाला भरधाव टॅंकरने चिरडले

दुचाकीला टॅंकरने धडक दिल्याने जखमी झालेल्या बहीण-भावाचा मृत्यू झाला तर एक जण गंभीर जखमी
tanker bike accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - सदर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील आरबीआय चौकात दुचाकीला टॅंकरने धडक दिल्याने जखमी झालेल्या बहीण-भावाचा मृत्यू झाला तर एक जण गंभीर जखमी झाला. ही घटना मंगळवारी रात्री घडली. याप्रकरणी पोलिसांनी टॅंकर चालकाविरोधात गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली.

