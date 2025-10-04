Nagpur News: वाहन धुण्यासाठी गेलेल्या तरुणाचा पाण्यात बुडून मृत्यू

द्रुगधामना : दसऱ्याच्या दिवशी आनंदमय वातावरण असताना, द्रुगधामना गावावर शोककळा पसरली. येथील रहिवासी यश सुखदेव मोहोड (वय २३) हे गुरुवारी ( ता.२) सकाळी आपल्या दुचाकी वाहनासह तलावावर वाहन धुण्यासाठी गेला होते..मात्र पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्यामुळे खोलगट भागाकडे गेल्याने त्यांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. यश मोहोड हे गावातील धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात नेहमी अग्रेसर राहणारे, मनमिळावू स्वभावाचा तरुण म्हणून ओळखले जात होते..त्यांच्या मृत्यूमुळे गावात दसऱ्याच्या सणावर विरजण पडले आहे. यश हा आई-वडिलांचा एकुलता एक मुलगा होता. त्यांच्या मोठी बहीणीचे लग्न झालेले आहे. घरातील एकुलत्या एक मुलाचा अशा प्रकारे झालेला दुर्दैवी मृत्यू हा मोहोड कुटुंबियांवर आकाश कोसळल्यासारखा आहे..ज्यामुळे गावातही हळहळ व्यक्त होत असून, प्रत्येकाच्या डोळ्यांतून अश्रू अनावर झाले आहेत. शुक्रवारी (ता.३) त्याचे पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आले. त्यानंतर शोकाकुल वातावरणात द्रुगधामना घाटावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..Chh. Sambhajinager Crime: बहुत केस लढ रहा हैं तू; तू खतम, केस खतम, न्यायालयाबाहेर केला ग्राफिक डिझायनरवर जीवघेणा हल्ला.अंत्ययात्रेत मोठ्या संख्येने गावकरी, नातेवाईक, मित्रपरिवार आणि सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते. या दुर्दैवी घटनेमुळे द्रुगधामना गावात शोककळा पसरली असून, मोहोड कुटुंबाला या दुःखातून सावरणे कठीण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.