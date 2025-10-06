Nagpur News: विसर्जनाचा जल्लोष शोकात बदलला; दुर्गादेवीचे विसर्जन करताना तलावात बुडून युवकाचा मृत्यू

सावनेर : दुर्गादेवीच्या मूर्तीचे विसर्जन करताना तलावात बुडून युवकाचा मृत्यू झाला. तेलकामठी शिवारातील केसरनाला तलावात शनिवारी रात्री ११.३० वाजताच्या सुमारास ही दुर्दैवी घटना घडली..शेषराव शामराव सोनवणे (वय ४४, तेलकामठी, ता. कळमेश्वर) असे मृताचे नाव आहे. दुर्गोत्सव मंडळातील कार्यकर्ते व काही नागरिक दुर्गादेवीच्या मूर्तीचे विसर्जन करण्यासाठी केसरनाला तलावावर गेले होते..विसर्जन करीत असताना तोल जाऊन शेषराव पाण्यात बुडाले. उपस्थितांनी त्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न केला. पण, यश आले नाही. घटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलिस अधिकारी सागर खर्डे, पोलिस निरीक्षक उमेश पाटील, हितज्योती आधार फाउंडेशनची टीम व गावकरी घटनास्थळी पोहोचले..Nagpur Crime: अकरा वर्षीय मुलाची अपहरण करून हत्या; खापरखेडा जवळील चनकापूर हादरले, तिघांना अटक.त्यांनीही शेषराव यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. पण, परिसरात अंधार असल्याने शोधमोहीम थांबवावी लागली. रविवारी सकाळपासून पुन्हा शोधकार्य सुरू करण्यात आले. दुपारी अकरा वाजताच्या सुमारास शेषराव यांचा मृतदेहच हाती लागला. सावनेरचे पोलिस निरीक्षक उमेश पाटील यांच्या मार्गदर्शनात सावनेर पोलिस पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.