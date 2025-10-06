नागपूर

Nagpur News: विसर्जनाचा जल्लोष शोकात बदलला; दुर्गादेवीचे विसर्जन करताना तलावात बुडून युवकाचा मृत्यू

Drowning Accident: सावनेर तालुक्यात दुर्गादेवीच्या मूर्तीचे विसर्जन करताना शेषराव सोनवणे या ४४ वर्षीय युवकाचा तलावात बुडून मृत्यू झाला. अंधारामुळे शोधकार्य थांबवावे लागले, मात्र रविवारी सकाळी मृतदेह सापडला.
सकाळ वृत्तसेवा
सावनेर : दुर्गादेवीच्या मूर्तीचे विसर्जन करताना तलावात बुडून युवकाचा मृत्यू झाला. तेलकामठी शिवारातील केसरनाला तलावात शनिवारी रात्री ११.३० वाजताच्या सुमारास ही दुर्दैवी घटना घडली.

