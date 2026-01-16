Nagpur News: विष प्राशन करून शेतकऱ्याने जीवन संपवले; नापिकी आणि कर्जाला कंटाळला अन् उचललं टाेकाच पाऊलं..

गडचांदूर: नापिकी आणि कर्जाला कंटाळून एका शेतकऱ्याने शेतातच विष प्राशन करून आत्महत्या केली. पद्माकर लक्ष्मण पिदुरकर (वय ५०) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे. ही घटना निमणी येथे गुरुवार (ता. १५) घडली..Solapur News: भारतातील सर्वात मोठा दगडी चक्रव्यूहाच्या संवर्धनासाठी ‘इंट्याक’ची हाक; खडकीतील दोन हजार वर्षांपूर्वीचा वारसा पाहण्यासाठी ‘हेरिटेज वॉक’!.मृत शेतकरी पद्माकर पिदुरकर यांच्याकडे १ हेक्टर ७ आर शेती आहे. या शेतीवरच त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालतो. या शेतीवर त्यांनी भारतीय स्टेट बँक शाखा लखमापूरकडून १ लाख कर्ज घेतले आहे. ते आपल्या शेतात कापूस व इतर पिके घेतात. .मात्र, मागीलवर्षी सततचा पाऊस, अतिवृष्टीमुळे लागवडीचा खर्चही निघाला नाही. प्रधानमंत्री आवास योजनेतून त्यांनी घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण केले होते. त्याचे हप्ते त्यांना मिळाले नव्हते. त्यामुळे मागील काही दिवसांपासून ते अस्वस्थ होते. .माणुसकीला सलाम! कृष्णा नदीत उडी घेतलेल्या नवविवाहितेला जीवदान; कऱ्हाडमध्ये युवकांनी लावली प्राणाची बाजी, थरारक घटना...सततची नापिकीमुळे कर्ज कसे फेडावे तसेच कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करावा याची चिंता त्यांना लागली होती. गुरुवारी ते शेतात गेले. अकरा वाजतादरम्यान त्यांनी आपल्या शेतात विष प्राशन केले. त्यानंतर ते घराकडे येण्यास निघाले. मात्र, वाटेतच ते रस्त्यात कोसळले. त्यांचा मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.