नागपूर

Nagpur News: विष प्राशन करून शेतकऱ्याने जीवन संपवले; नापिकी आणि कर्जाला कंटाळला अन् उचललं टाेकाच पाऊलं..

Agriculture loan pressure farmer Tragedy: नापिकी आणि कर्जाच्या विळख्यात शेतकऱ्याची आत्महत्या; गडचांदूरमध्ये हृदयद्रावक घटना
Debt and Crop Failure Claim Farmer’s Life in Maharashtra

Debt and Crop Failure Claim Farmer’s Life in Maharashtra

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गडचांदूर: नापिकी आणि कर्जाला कंटाळून एका शेतकऱ्याने शेतातच विष प्राशन करून आत्महत्या केली. पद्माकर लक्ष्मण पिदुरकर (वय ५०) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे. ही घटना निमणी येथे गुरुवार (ता. १५) घडली.

Loading content, please wait...
Nagpur
Farmer
death
endlife
district
Crop Crisis

Related Stories

No stories found.