नागपूर

Nagpur News : मुले ऐकत नसल्याने महिलेने स्वतःला जाळले

पती कामधंदा करीत नसून मुलगा व्यसनाच्या आहारी गेला. त्यातच मुलगीही ऐकत नसल्याने तणावात येऊन ३६ वर्षीय महिलेने स्वतःला जाळून घेत संपविले जीवन.
woman burnt

woman burnt

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - पती कामधंदा करीत नसून मुलगा व्यसनाच्या आहारी गेला. त्यातच मुलगीही ऐकत नसल्याने तणावात येऊन ३६ वर्षीय महिलेने स्वतःला जाळून घेत आत्महत्या केली. ही खळबळजनक घटना एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत २९ डिसेंबरला घडली. उपचारादरम्यान महिलेचा २ तारखेला मृत्यू झाला. या प्रकरणी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली.

Loading content, please wait...
Nagpur
crime
death
children
Dispute
Domestic
Woman

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com