Nagpur News : मुले ऐकत नसल्याने महिलेने स्वतःला जाळले

नागपूर - पती कामधंदा करीत नसून मुलगा व्यसनाच्या आहारी गेला. त्यातच मुलगीही ऐकत नसल्याने तणावात येऊन ३६ वर्षीय महिलेने स्वतःला जाळून घेत आत्महत्या केली. ही खळबळजनक घटना एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत २९ डिसेंबरला घडली. उपचारादरम्यान महिलेचा २ तारखेला मृत्यू झाला. या प्रकरणी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महिलेला एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे. त्यांचे पती कुठलाही कामधंदा करीत नसल्याने घरची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली होती. त्यात १५ वर्षांचा मुलगा व्यसनाच्या आहारी गेला होता. तो त्यांना नेहमीच घालून पाडून बोलायचा..याशिवाय मुलगीही आईला जुमानत नसल्याने ती काही दिवसांपासून तणावात होती. २९ तारखेला मुलगा मोबाइल बघत असल्याने त्याला महिलेने मोबाइल ठेवण्यास सांगितले. त्यावरून त्याने आईला बोलण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर रागाने तो घरातून निघून गेला. पती आणि मुलगीही घरात नसल्याने महिलेने अंगावर रॉकेल टाकून स्वतःला जाळण्याचा प्रयत्न केला..शेजारच्यांनी त्यांना नजिकच्या रुग्णालयात दाखल केले. तिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. शुक्रवारी (ता.२) उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी एमआयडीसी पोलिसांना मिळालेल्या सूचनेवरून आकस्मिक मृत्यूची नोंद करीत, तपास सुरू केला आहे.