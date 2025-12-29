दुर्दैवी घटना! तरुण शेतकऱ्याने जीवन संपवले; कुटुंबाचा आक्राेश, शेतातील गोठ्यात गेला अन्..

सुलतानपुर : नजिकच्या भानापुर येथील सुशिक्षित तरुण शेतकरी अर्जुन कचरूबा आव्हाळे (वय ३५) यांनी आर्थिक विवंचना व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्या केल्याची घटना २७ डिसेंबर रोजी सकाळी घडली आहे..लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी! ई-केवायसीला मुदतवाढ, नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचा हप्ता एकाचवेळी खात्यात जमा होणार...\rअर्जुन आव्हाळे यांच्याकडे ५८ गुंठे शेती होती. यावर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे हातातले संपूर्ण पीक नष्ट झाले. यामुळे बँक कर्जासह खासगी उसनवारीची परतफेड करणे अशक्य झाल्याने ते गेल्या काही दिवसांपासून मानसिक तणावाखाली होते. .दरम्यान २७ डिसेंबर रोजी सकाळी सुमारे ११ वाजता गावालगत असलेल्या स्वतःच्या शेतातील गोठ्यात त्यांनी विषारी औषध सेवन केले. ही बाब लक्षात येताच नातेवाईकांनी त्यांना तातडीने मेहकर येथील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. मात्र उपचारादरम्यान सायंकाळी सुमारे ८ वाजता त्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. .Pune News:'ड्रायव्हर काकांच्या मृत्यूने विद्यार्थी हळहळले'; शाळेतील विद्यार्थ्यांना घरी साेडले अन् काय घडलं?.अर्जुन आव्हाळे यांच्या पश्चात पत्नी, आई, एक लहान मुलगा व भाऊ असा परिवार आहे. कुटुंबाचा कर्ता पुरुष अचानक गमावल्या गेल्याने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. विशेषतः त्यांच्या चिमुकल्या मुलाच्या डोक्यावर पितृछत्र हरपल्याने गावात शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.