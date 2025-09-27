Nagpur Accident: भरधाव ट्रक पुलावरून कोसळला; आठ जण जखमी

भिवापूर : गडचिरोलीकडून नागपूरकडे जात असताना एक भरधाव ट्रक मरू नदीच्या पुलावरून कोसळल्याची घटना घडली. या अपघातात आठ जण गंभीर जखमी झाले असून त्यापैकी सात जणांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती आहे. जखमींवर नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार सुरू आहेत. .शुक्रवारी दुपारच्या सुमारास भिवापूर येथून दोन कमी अंतरावर असलेल्या मरू नदीवरील पुलाच्या वळणावर चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने ट्रक थेट पुलाखाली कोसळला. अपघाताची माहिती मिळताच ठाणेदार निर्मल यांनी पोलीस आणि होमगार्ड पथकासह घटनास्थळी धाव घेतली. .वाहनात अडकलेल्या आठ प्रवाशांना स्थानिकांच्या मदतीने बाहेर काढले. सर्व जखमींना तात्काळ येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्राथमिक उपचारानंतर सात जणांची प्रकृती गंभीर असल्याने त्यांना नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात हलविण्यात आले आहे..गोविंद रामजी रघुते (वय ३५ वर्षे, रामेश्वरी रिंगरोड, नागपूर), आकाश मनोज यादव (वय २७ वर्षे, मरकाडी, जि. छिंदवाडा), जावेद शेखरमजान मन्सुरी (वय २९ वर्षे, मरकाडी, जि. छिंदवाडा), हरीष कुवरमन महेर (वय ३४ वर्षे, छिंदवाडा), बसंत रामसिंग डेहरीया (वय ४७ वर्षे, मटकाहांडी, जि. छिंदवाडा), अभिषेक शिवप्रसाद यादव (वय २२ वर्षे, चक्की खमरीया, जि. सिवनी), अनुप कुमार राजेंद्रप्रसाद महंतो (वय ३८ वर्षे, कुसैगाबाद, जि. सैकपुरा, बिहार), आनंद देवचंद रॉय (वय ३५, विरार, मुंबई) अशी जखमींची नावे आहेत. त्यांच्यावर नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला असून पुढील तपास सुरू आहे..महिनाभरातील अपघाताची तिसरी घटनामरू नदीवरील पुलावरील वळण हे धोकादायक बनले आहे. महिनाभरातील ही अपघाताची तिसरी घटना आहे. पहिल्या घटनेत उमरेड येथील कारचालक युवकाचा बळी गेला तर दुसऱ्या घटनेत भरधाव कार रस्त्याच्या कडेला लावलेल्या ड्रमला धडकली व पुलावर उलटली होती. यामध्ये सुदैवाने कुठल्याही प्रकारची जीवितहानी झाली नव्हती..Chalisgaon News : चाळीसगावात माजी नगरसेवक प्रभाकर चौधरींवर कोयत्याने हल्ला; नाशिकमध्ये उपचार सुरू.प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचेमरू नदीच्या पुलावरील एका बाजूचे सुरक्षा कठडे तुटलेले आहेत. अनेक वर्ष लोटूनही हायवे प्रशासनाने त्यांची दुरुस्ती केलेली नाही. शिवाय वळण भाग असूनही पुलावर योग्य सुरक्षा उपाययोजना नसल्याने स्थानिकांकडून प्रशासनावर संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने अपघात होणाऱ्या या वळणावर त्वरित उपाययोजना करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.