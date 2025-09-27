नागपूर

Nagpur Accident: भरधाव ट्रक पुलावरून कोसळला; आठ जण जखमी

Truck Accident: गडचिरोलीकडून नागपूरकडे जात असताना एक भरधाव ट्रक मरू नदीच्या पुलावरून कोसळल्याची घटना घडली. या अपघातात आठ जण गंभीर जखमी झाले असून त्यापैकी सात जणांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती आहे.
Nagpur Accident

Nagpur Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भिवापूर : गडचिरोलीकडून नागपूरकडे जात असताना एक भरधाव ट्रक मरू नदीच्या पुलावरून कोसळल्याची घटना घडली. या अपघातात आठ जण गंभीर जखमी झाले असून त्यापैकी सात जणांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती आहे. जखमींवर नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार सुरू आहेत.

Loading content, please wait...
Nagpur
accident
road accident
Truck

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com