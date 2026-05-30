अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर विभागातील यंत्रणा पूर्णपणे सक्रिय झाली असून, जनतेच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या कंपन्या आणि विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई सुरू झाली आहे. राज्यातील सात जिल्ह्यांमधील १२ आयुर्वेदिक औषध विक्री आस्थापनांवर धडक कारवाई करत ७३ लाख २४ हजार ६५६ रुपयांचा संशयास्पद औषध साठा जप्त करण्यात आला आहे. भ्रामक आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती असलेल्या मिसब्रँडेड औषधांवर ही मोहीम राबवण्यात आली असून, संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे..नागपूर जिल्ह्यात पतंजलीशी संबंधित औषधे जप्तशुक्रवारी एफडीए अधिकाऱ्यांनी नागपूर जिल्ह्यातील येरला येथे एका पॅकिंग युनिटवर छापा टाकला. या कारवाईत पतंजली समूहाशी संबंधित दिव्य फार्मसीने तयार केलेल्या औषधांचा मोठा साठा जप्त करण्यात आला. या औषधांची एकूण किंमत सात लाख २६ हजार रुपयांपेक्षा अधिक आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या स्पष्ट निर्देशानुसार 'औषध शाखे'च्या नागपूर विभागाने सहआयुक्त मिलिंद ढोबळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई पार पाडली..भ्रामक दाव्यांमुळे कारवाईजप्त करण्यात आलेल्या औषधांमध्ये न्यूरोग्रिट गोल्ड, मेमोरीग्रीट, मधुग्रिट, मेलानोग्रिट, सिस्टोग्रिट आणि नारीकांची यांचा समावेश आहे. या औषधांच्या पॅकेजिंग आणि जाहिरातींमध्ये मधुमेह, स्थूलपणा, त्वचारोग तसेच इतर गंभीर आजारांवर पूर्ण उपचार होत असल्याचे भ्रामक दावे करण्यात आले होते. अशा प्रकारच्या दिशाभूल करणाऱ्या मजकुरामुळे एफडीएने तातडीने कारवाई केली..जनआरोग्याला प्राधान्य, कोणतीही सवलत नाहीआयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, जनतेच्या आरोग्याशी संबंधित कोणत्याही प्रकारची फसवणूक सहन केली जाणार नाही. भ्रामक जाहिराती प्रसिद्ध करणे, अवैध उत्पादन आणि विक्री याविरुद्धची कारवाई यापुढे अधिकाधिक कठोर आणि सातत्यपूर्ण राहील. या प्रकारच्या गैरप्रकारांमध्ये गुंतलेल्या कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेला प्रशासनाकडून कोणतीही सूट दिली जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे..विभागातील यंत्रणा सज्जतुकाराम मुंढे यांनी आयुक्तपद स्वीकारल्यापासून अन्न व औषध प्रशासन विभागात नव्या ऊर्जेने काम सुरू झाले आहे. राज्यभरात आक्षेपार्ह जाहिराती आणि अवैध औषध साठ्यावर नजर ठेवण्यासाठी विशेष मोहिमा राबवल्या जात आहेत. नागपूर विभागातील ही यशस्वी कारवाई ही सुरुवात असल्याचे संकेत मिळत आहेत..एफडीएने जनतेला आवाहन केले आहे की, कोणत्याही औषधांच्या जाहिरातींमधील अतिशयोक्तीपूर्ण दाव्यांवर विश्वास ठेवू नये आणि संशयास्पद उत्पादने वापरण्यापूर्वी अधिकृत वैद्यकीय सल्ला घ्यावा. भ्रामक जाहिरातींमुळे आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो, याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.