Wildlife Photography: सेकंदातील अचूक ‘क्लिक’ने साधली स्वप्नपूर्ती; ‘नॅशनल जिऑग्राफिक फोटोग्राफी स्पर्धेत डॉ. तुषार अंबाडकर अव्वल

मांजरखेड कसबा : 'स्वप्न पाहणं आणि ते पूर्ण करण्यासाठी १५ वर्षे चिकाटीने प्रयत्न करणं' याचं जिवंत उदाहरण अमरावतीचे होमिओपॅथ तथा वन्यजीव छायाचित्रकार डॉ. तुषार अंबाडकर यांनी जगासमोर ठेवले आहे. नॅशनल जिऑग्राफिक इंडिया आयोजित 'कॅप्शन इन मोशन' या अत्यंत प्रतिष्ठेच्या छायाचित्रण स्पर्धेत त्यांनी प्रथम क्रमांक पटकावून जागतिक स्तरावर आपल्या छंदकलेचा अनोखा ठसा उमटवला आहे..निसर्ग भ्रमंती दरम्यान एका सेकंदाच्या पर्वणीतून त्यांनी फोटोग्राफी क्षेत्रातील स्वप्नपूर्ती साधली आहे. डॉ. तुषार अंबाडकर यांनी २०१० मध्ये आपल्या वैद्यकीय सेवेला प्रारंभ केला. वर्गमित्र डॉ. प्राजक्त राऊळ यांच्या सोबत २०११ पासून निसर्गभ्रमंती व छायाचित्रणाचा छंद जडला..पुढे आपली दृष्टी व निरीक्षणशक्ती विकसित करून प्रकाशाचा पाठलाग करीत भारतातील अनेक जंगलांचे सौंदर्य आपल्या कॅमेऱ्यात कैद केले. अगदी साध्या कॅमेऱ्यातून मित्राच्या मार्गदर्शनात त्यांनी घर, अंगण, गावाभोवतालचा परिसर, तलाव व पाणथळ परिसरात जाऊन निसर्गातील बारकावे टिपले. छंदाला सातत्याची जोड असल्याने प्राणी, पक्षी यांचा अनेक अंगांनी अभ्यास झाला..धैर्याचा 'कॅप्शन', यशाचा 'मोशन'नॅशनल जिऑग्राफिक ही निसर्ग, वन्यजीव आणि संस्कृती विषयावरील प्रतिष्ठित अश जागतिक संस्था आहे. वन्यजीव, निसर्ग देखावे, लोकं आणि संस्कृती व अॅक्शन/मोशन आदी श्रेणीमध्ये जागतिक स्तरावर ही छायाचित्रण स्पर्धा आयोजित केली जाते. .यात सर्जनशीलता, तांत्रिक अचूकता व नैतिकता आदींवर भर असल्याने यात यश मिळवणे म्हणजे हे कोणत्याही छायाचित्रकारासाठी ऑलिम्पिक पदकासारखे असते. चार विविध स्तरांतील चाळणीनंतर डॉ. तुषार अंबाडकर यांनी मिळवलेले यश म्हणजे धैर्याचा 'कॅप्शन' यशाचा 'मोशन' ठरणारे आहे..