नागपूर

Wardha Crime:‘सायको किलर’कडून दोन वृद्धांचा खून; युवकाचे भर बाजारात धडकी भरवणारे कृत्य, आर्वी शहरातील थरारक घटना!

Arvi police investigation Double Murder Case: आर्वीतील बाजारपेठेत सायको किलरचा थरार; दोन वृद्धांचा निर्दय खून
Heavy police presence at the market area in Arvi city following the shocking double murder.

Heavy police presence at the market area in Arvi city following the shocking double murder.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

आर्वी (जि. वर्धा): संपूर्ण शहराला हादरवून सोडणारी एक थरारक घटना बुधवारी (ता. २१) सकाळी येथील मुख्य बाजारपेठेत घडली. मानसिकदृष्ट्या अस्थिर असलेल्या एका युवकाच्या अमानुष हल्ल्यात संजय राऊत व रामाजी वांगे या दोन वृद्धांना जीव गमवावा लागला. या घटनेत आणखी एक व्यक्ती गंभीर जखमी झाली असून, या घटनेमुळे संपूर्ण आर्वी शहरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

Loading content, please wait...
Wardha
Nagpur
crime
murder case
district
Double sowing
Law and Order
Wardha District
police investigation

Related Stories

No stories found.