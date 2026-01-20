Yavatmal News: अवघ्या बारा तासांत दोन तरुणांनी जीवन संपवले; नागापूर रुपाळा गावावर शोककळा, धक्कादायक घटनांमुळे खळबळ!

उमरखेड (जि. यवतमाळ) : तालुक्यातील नागापूर (रुपाळा) या गावात अवघ्या बारा तासाच्या अंतरात दोन तरुणांनी गळफास घेत आत्महत्या केली. या धक्कादायक घटनांमुळे संपूर्ण परिसरावर शोककळा पसरली आहे. .प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...नागापूर रुपाळा येथील सावन हेमंत जाधव (वय २१) आणि पवन नामदेव इंगळे (वय २०) असे आत्महत्या करणाऱ्या दोन्ही युवकांची नावे आहेत. सावन जाधव याने रविवारी (ता. १८) सायंकाळी अंदाजे सहाच्या सुमारास आपल्या राहत्या घरात आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली. तर पवन इंगळे याने झाडाला गळफास लावून आत्महत्या केल्याचे सोमवारी (ता. १९) सकाळी सात वाजता उघडकीस आले. या प्रकरणी सावनचे मामा बाळू राठोड (वय ४५, रा. नागापूर रुपाळा) यांनी उमरखेड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. सावन जाधव याने टिनपत्र्याखालील लोखंडी चॅनलला साडीच्या साहाय्याने गळफास लावून आत्महत्या केल्याचे आढळून आले..उमरखेड पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. यानंतर अवघ्या बारा तासांनी सोमवारी सकाळी सातच्या दरम्यान याच गावातील आणखी एक तरुण पवन इंगळे याने शेतात आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली. नागापूर रुपाळा शिवारातील पवन बंग यांच्या शेतामधून जाणाऱ्या बंद कॅनॉलच्या बाजूला असलेल्या बाभळीच्या झाडाला गळफास लावून जीवन संपविले. .त्या मार्गाने ये-जा करणाऱ्या नागरिकांच्या ही बाब लक्षात येताच त्यांनी मृताच्या वडिलांना माहिती दिली. घटनेची माहिती मिळताच उमरखेड पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. मृताच्या मागे आई-वडील व भाऊ असा परिवार आहे. आत्महत्येचे कारण अद्याप अस्पष्ट असून, पोलिस निरीक्षक शंकर पांचाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली बीट जमादार जयकुमार राठोड तपास करीत आहेत..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.कारणांचा तपास सुरूएकाच गावात, एकाच प्रकारे आणि अल्प कालावधीत दोन तरुणांनी आत्महत्या केल्याने नागापूर (रुपाळा) परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. तरुणांच्या अकाली मृत्यूमुळे गावातील वातावरण गंभीर बनले असून, आत्महत्यांमागील नेमकी कारणे काय याचा शोध उमरखेड पोलिस घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.