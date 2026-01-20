नागपूर

Yavatmal News: अवघ्या बारा तासांत दोन तरुणांनी जीवन संपवले; नागापूर रुपाळा गावावर शोककळा, धक्कादायक घटनांमुळे खळबळ!

Nagapur Rupala shocking incident Report: नागापूर रुपाळा गावात दोन तरुणांच्या आत्महत्यांनी परिसरात शोककळा, पोलिस तपास सुरू
A somber atmosphere prevails in Nagapur Rupala village following two tragic deaths within a day.

सकाळ वृत्तसेवा
उमरखेड (जि. यवतमाळ) : तालुक्यातील नागापूर (रुपाळा) या गावात अवघ्या बारा तासाच्या अंतरात दोन तरुणांनी गळफास घेत आत्महत्या केली. या धक्कादायक घटनांमुळे संपूर्ण परिसरावर शोककळा पसरली आहे.

