Nagpur Accident: बारावीच्या पेपरला जाताना काळाचा घाला; टिप्परच्या धडकेत बाप-लेकीचा मृत्यू

उमरेड : बारावीचा मराठीचा पेपर देण्यासाठी निघालेल्या विद्यार्थिनीवर आणि तिला केंद्रावर सोडण्यासाठी जाणाऱ्या तिच्या वडिलांवर काळाने घाला घातला. टिप्परने दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने या बाप-लेकीचा मृत्यू झाला. गुरुवारी (ता. १२) सकाळच्या सुमारास उमरेड-मोहपा मार्गावर ही हृदयद्रावक घटना घडली. घटनेनंतर संतप्त जमावाने टिप्पर पेटवून देत रोष व्यक्त केला..मोहपा येथील सुभाष केशव भिवणकर (वय ५२) हे मुलगी जानू सुभाष भिवणकर (वय १८) आणि तिची मैत्रीण वंशू ज्ञानेश्वर नरुले (वय १८) यांना दुचाकीने उमरेड येथील परीक्षा केंद्रावर सोडून देण्यासाठी जात होते..Umred Crime : दुहेरी हत्याकांडाने उमरेड शहर हादरले; शेजाऱ्याकडून माय-लेकीची हत्या, परिसरात भीतीचे वातावरण.जानू ही उमरेड येथील नूतन आदर्श महाविद्यालयाची बारावीची विद्यार्थिनी होती, तिचे परीक्षा केंद्र पब्लिक हायस्कूल येथे होते. एमआयडीसी परिसरात मोहपा कळे येथील गिट्टी खाणींकडे जाणाऱ्या जानू भिवणकर एमएच ४० - बीजी ७७५० क्रमांकाच्या टिप्परने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली..धडकेची तीव्रता इतकी भीषण होती की सुभाष भिवणकर यांचा जागीच मृत्यू झाला. गंभीर जखमी झालेल्या जानूला ग्रामस्थांनी तातडीने उमरेड ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले; मात्र डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले..Latest Marathi News Update : दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....वंशू नरुले हिला किरकोळ दुखापत झाली असून तिच्यावर उपचार सुरू आहेत. पोलिसांचा बंदोबस्त अपघातानंतर संतप्त नागरिकांनी टिप्परचालकाला मारहाण केली. संबंधित टिप्पर उमरेड येथील दुर्गानगर परिसरातील ब्रह्मे यांचा असल्याची माहिती मिळाली आहे. संतप्त जमावाने टिप्परला आग लावून काही पोलिस वाहनांची तोडफोड केल्याचेही समजते. घटनेची माहिती मिळताच पोलिस अधीक्षक हर्ष पोद्दार, उपविभागीय पोलिस अधिकारी वृष्टी जैन आणि पोलिस निरीक्षक धनाजी जळक घटनास्थळी दाखल झाले. अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली..