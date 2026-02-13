नागपूर

Nagpur Accident: बारावीच्या पेपरला जाताना काळाचा घाला; टिप्परच्या धडकेत बाप-लेकीचा मृत्यू

12th Exam Tragedy: उमरेड येथे बारावी परीक्षेला जाताना बाप-लेकीचा अपघाती मृत्यू; संतप्त जमावाने टिप्पर जाळला. अपघातानंतर नागरिकांचा संताप अनावर; पोलिसांनी अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली.
Nagpur Accident

Nagpur Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उमरेड : बारावीचा मराठीचा पेपर देण्यासाठी निघालेल्या विद्यार्थिनीवर आणि तिला केंद्रावर सोडण्यासाठी जाणाऱ्या तिच्या वडिलांवर काळाने घाला घातला. टिप्परने दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने या बाप-लेकीचा मृत्यू झाला. गुरुवारी (ता. १२) सकाळच्या सुमारास उमरेड-मोहपा मार्गावर ही हृदयद्रावक घटना घडली. घटनेनंतर संतप्त जमावाने टिप्पर पेटवून देत रोष व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
Nagpur
Vehicle
road accident
Truck
father and daughter

Related Stories

No stories found.