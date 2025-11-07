Nagpur Accident: उमरेडजवळ भीषण अपघात; ट्रकच्या धडकेत तरुण शेतकऱ्याचा जागीच मृत्यू

उमरेड : भिवापूर वाय पॉईंटजवळील अनमोल हॉटेलसमोर झालेल्या भीषण अपघातात एक युवक ठार झाला आहे. या घटनेत उमरेड पोलिसांनी ट्रकचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी विष्णुदास लक्ष्मण जुनेदार (वय ५२, रा. मानोरा, ता. भिवापूर, जि. नागपूर) यांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. पांडुरंग नामदेव लुटे (वय ३३, रा. मानोरा, ता. भिवापूर, जि. नागपूर) हे गुरुवारी मोटारसायकलने उमरेड कृषी उत्पन्न बाजार समितीत हरभरा विकून घरी परतत होते..दरम्यान, भिवापूर वाय पॉईंटपासून सुमारे १ किलोमीटर अंतरावर अनमोल हॉटेलसमोर समोरून येणाऱ्या ट्रकने (एमएच४९/बीझेड ३९५९) मोटरसायकलला जोराची धडक दिली..Washim Accident: मालेगाव जवळील अपघातात दोन तरुण ठार.हा ट्रक चालक कमलेश सहादेव मेश्राम (वय ३५, रा. कारधा, जि. भंडारा) याने ट्रक वेगाने व बेफिकीरपणे चालवत मोटरसायकलला धडक दिली. या भीषण अपघातात पांडुरंग लुटे यांचा जागीच मृत्यू झाला. फिर्यादीच्या तक्रारीवरून उमरेड पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.