Nagpur News: उमरेड येथे जलतरण तलावात बुडून विद्यार्थ्याचा जीव गेला ; व्यवस्थापक, प्रशिक्षकासह तिघांविरुद्ध गुन्हा

नागपूर: जलतरण तलावात पोहण्याचा सराव करताना अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्याचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला. उमरेड येथील नगरपालिकेच्या जलतरण तलावात शनिवारी सकाळी ही दुर्दैवी घटना घडली. याप्रकरणी नातेवाईकांच्या तक्रारीवरून व्यवस्थापक, प्रशिक्षकासह तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .तुषार ओमकार (वय २०) असे मृत विद्यार्थ्याचे नाव आहे. तो मध्यप्रदेशातील आमला तालुक्यातील बिचभा येथील रहिवासी आहे. उमरेड येथील खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात द्वितीय वर्षाला होता..शिक्षणाच्या निमित्ताने तो उमरेडमध्येच वास्तव्यास होता. नेहमीप्रमाणे शनिवारी सकाळी ६.३० वाजताच्या सुमारास तो भावासोबत सरावासाठी जलतरण तलावावर आला होता. पाण्यात पोहोत असताना अचानक पाण्यात बुडाला..मात्र, ही बाब कुणाच्याही लक्षात आली नाही. सुमारे एका तासानंतर सरावासाठी तलावात उतरलेल्या व्यक्तीला पाण्याखाली काहीतरी असल्याचे जाणवले. त्याने चाचपणी केली असता तुषार पाण्यात बुडाल्याचे उघडकीस आले. त्याला बाहेर काढून जवळच्या रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी तपासून मृत घोषित केले..याघटनेनंतर तुषारच्या नातेवाईकांनी केलेल्या तक्रारीवरून व्यवस्थापक अमोल रायपूरकर, शैलेंद्र रायपूरकर व प्रशिक्षक आर्यन शहाणे या तिघांविरुद्ध पोलिसांनी निष्काळजीपणा व मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे.