Union Minister Nitin Gadkari: नागपुरात एक लाख प्रेक्षक क्षमतेचे स्टेडियम उभारणार: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची घोषणा!

नागपूर : उपराजधानीत एकावेळी तब्बल एक लाख नागरिक उपस्थित राहू शकतील, असे भव्य स्टेडियम उभारण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज केली. अमरनगर येथे आयोजित प्रचारसभेत ते बोलत होते. यावेळी आमदार मोहन मते उपस्थित होते..माेठी बातमी! केवायसीनंतर अनेक ‘लाडक्या बहिणी’ अपात्र; गोरगरीब महिलांना लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ, शासन करतय काय?.गडकरी म्हणाले, खासदार सांस्कृतिक महोत्सवाच्या माध्यमातून देशभरातील नामवंत कलाकार नागपुरात येतात आणि नागपूरकर मोठ्या उत्साहाने या कार्यक्रमांचा आनंद घेतात. दरवर्षी या महोत्सवाला गर्दी वाढत असून, भविष्यातील गरज लक्षात घेता एक लाख प्रेक्षक सामावू शकतील, असे अत्याधुनिक स्टेडियम उभारण्याचा संकल्प आहे. २४ बाय ७ पाणीपुरवठा होणारे नागपूर हे देशातील एकमेव शहर आहे. पूर्वी पाण्याच्या प्रश्नावर आंदोलने होत होती; मात्र आता पाण्याची कायमस्वरूपी सोय झाल्याने आंदोलने थांबली असल्याचे ते म्हणाले..गेल्या दोन दशकांत नागपूरचा चेहरामोहरा पूर्णतः बदलला असून, विशेषतः गेल्या अकरा वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे झाली आहेत व अनेक प्रकल्प सुरू आहेत. रस्ते, पाणीपुरवठा, मूलभूत सुविधा, आरोग्य सेवा आणि स्वच्छता या प्रत्येक क्षेत्रातील प्रश्न सोडविण्यावर भर देण्यात आला आहे. शहरातील गोरगरिबांचे जीवन अधिक सुसह्य व्हावे, हा आमचा मुख्य उद्देश असून, नागपूरला आधुनिक व सुविधासंपन्न शहर बनवण्याचा संकल्प केला असल्याचे गडकरी म्हणाले..Karad News: ऊस आंदोलन खटल्यानिमित्त दिसले ऋणानुबंध; शेतकरी संघटनेचे तीन नेते अनेक वर्षांनंतर एकत्र; जुन्या आठवणींना उजाळा!.मुले मैदानावर असावीतपाणी, रस्ते, स्वच्छता, उद्याने-मैदान आदी गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. १९९७ मध्ये ८ पाण्याच्या टाक्या होत्या, आज १०३ आहेत. पूर्वी १८ उद्याने होती, आज २०५ उद्याने आहेत. खेळाची मैदाने ८ होती, आज १२३ आहेत. मात्र, मी या आकडेवारीने समाधानी नाही. नागपुरातील मुले संध्याकाळी ५ नंतर मैदानावर खेळायला हवी, असा प्रयत्न असल्याचे गडकरी म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.