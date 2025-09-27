Nagpur: वादळी वाऱ्याचा फटका, पिके उद्ध्वस्त, घरावरील टीनपत्रे उडाली; नांदा गोमुख परिसरातील कपाशी, संत्रा, मोसंबी पिके जमीनदोस्त

नांदा गोमुख : नांदा गोमुख परिसरात शुक्रवारी दुपारच्या सुमारास जोरदार वाऱ्यासह झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. प्रथमच इतक्या तीव्रतेने पाऊस झाल्याने अनेक पिके जमीनदोस्त झाली आहेत. कपाशीचे पीक पूर्णतः वाहून गेले असून संत्रा पिकाचा आंब्या बार गळून गेला असून मोसंबीचे पीक सुद्धा उद्ध्वस्त झाले आहे..सालाई, सतरापूर, सावळी मोहतकर, खुरसापार, जैतपूर, खापा नरसाळा, रायबाचा, बेळगाव, भाग्य मारी, हेटी, माळेगाव, जोगा या गावातील अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतातील झाडे उन्मळून पडली आहेत. याबाबत काही शेतकऱ्यांनी तलाठी राठोड यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी उद्धटपणे उत्तर दिल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे संतप्त शेतकऱ्यांनी सावनेरचे आमदार आशिष देशमुख, नागपूर जिल्हाधिकारी, सावनेरचे उपविभागीय अधिकारी व खासदार श्यामकुमार बर्वे यांनी तातडीने नुकसानग्रस्त भागात भेट देऊन पंचनामे करण्याची मागणी केली आहे..आमदार देशमुख आज शेतकऱ्यांच्या बांधावरकळमेश्वर तालुक्यातील अनेक भागांत शुक्रवारी वादळी वाऱ्यासह पावसाने थैमान घातले होते. या पावसामुळे नांदा गोमुख, तिरंगा, खुर्सापार, भौहाळा फाटा, उमरी परिसरातील शेतीपिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. या नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी भाजप आमदार आशिष देशमुख करणार आहेत. त्यांच्यासोबत राजीव पोतदार, मनोहर कुंभारे उपस्थित राहणार आहेत..कामठी तालुक्यातील घोरपडसह परिसरातील गावांमध्ये शुक्रवारी दुपारी आलेल्या वादळी वाऱ्यासह पावसाने कहर केला. तासभर चाललेल्या या वादळी वाऱ्यासह पावसाने गावातील अनेक घरांवरील टीनपत्रे उडून गेली. तर शेतातील कापूस, सोयाबीन, धान व भाजीपाल्याच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे ग्रामस्थ मोठ्या संकटात सापडले आहेत..Latur Rain Update: मांजरा अन् तेरणा नदीला पुन्हा पूर; दोन्ही नद्यानी धोक्याची पातळी ओलांडली, रात्रभर संततदार, मुसळधार पाऊस.घोरपड गावातील नीलकंठ मधुकर मेश्राम यांच्या घरावरील टिनाचे छत उडून शेजारी राहणारे समीर संतापे यांच्या घरावर आदळले. या धडकेत संतापे यांच्या घरावरील सिमेंट पत्र्याचे छत तुटले. परिणामी दोन्ही घरांतील घरगुती साहित्य व इतर साहित्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. सुदैवाने, घटना घडली त्यावेळी दोन्ही कुटुंबातील सदस्य शेतात कामासाठी गेलेले असल्याने जीवितहानी टळली. मात्र छत उडून पडल्याने नुकसानग्रस्त कुटुंबांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. घटनेची माहिती मिळताच पावणगावचे तलाठी गावात दाखल झाले. त्यांनी घटनास्थळाची पाहणी करून पंचनामा केला. नुकसानग्रस्त भागाचे पंचनामे करावे, तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी आणि ग्रामस्थांवर आलेले संकट तातडीने दूर करण्यासाठी शासनाने वेळीच मदत करणे गरजेचे असल्याचे गावकऱ्यांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.