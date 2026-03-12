नागपूर

LPG Gas Crisis: पंधरा दिवस युद्ध चालल्यास गॅस संकट गडद; इंधन दरवाढीसह आयातीवर परिणाम साठेबाजी रोखण्याचे आव्हान

Possible LPG Price Hike in India: अमेरिका-इराण संघर्षामुळे भारतातील एलपीजी गॅस पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. युद्ध १५ दिवस चालल्यास सिलिंडर उपलब्धता कमी होऊन दरवाढ होऊ शकते.
LPG Gas Crisis

LPG Gas Crisis

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष आगामी १५ दिवस असाच धुमसत राहिल्यास त्याचे थेट पडसाद भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रावर उमटण्याची शक्यता आहे. १५ दिवस युद्ध चालल्यास पुरवठा साखळीत खंड पडून घरगुती गॅस सिलिंडरच्या उपलब्धतेवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

Loading content, please wait...
India
US
War
Price
Iran
LPG cylinders

Related Stories

No stories found.