LPG Gas Crisis: पंधरा दिवस युद्ध चालल्यास गॅस संकट गडद; इंधन दरवाढीसह आयातीवर परिणाम साठेबाजी रोखण्याचे आव्हान

नागपूर: अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष आगामी १५ दिवस असाच धुमसत राहिल्यास त्याचे थेट पडसाद भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रावर उमटण्याची शक्यता आहे. १५ दिवस युद्ध चालल्यास पुरवठा साखळीत खंड पडून घरगुती गॅस सिलिंडरच्या उपलब्धतेवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..युद्धामुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्चा तेलाच्या किमतींसोबतच ''एलपीजी''च्या दर वाढू शकतात. भारत प्रामुख्याने कतार, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीकडून गॅसची आयात करतो. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणारा सागरी मार्ग बाधित झाल्याने गॅस वाहून नेणारी जहाजे अडकून पडली आहेत..१५ दिवसांचा हा खंड देशांतर्गत साठ्यावर प्रचंड ताण वाढविणार आहे. यामुळे गॅस रिफिलिंग प्लांटमधील उत्पादन घटून ग्राहकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या सिलिंडरचा कालावधी २१-२५ दिवसांवरून थेट ३० ते ४० दिवसांवर जाऊ शकतो..गॅस पुरवठा ठप्प! मंंत्र्यांच्या भत्त्यात कपात, हॉटेल्स बंद; भारतासह जगभरात इंधन टंचाईची भीती, पाकिस्तानवर लॉकडाऊनची वेळ.दरवाढीचे सावटआंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रतिबॅरल १२० डॉलर्सच्या पार गेले आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत १०० ते १५० रुपयांची वाढ होऊ शकते. १५ दिवसांचे हे युद्ध केवळ पुरवठाच नव्हे, तर सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडू शकते. सध्या जिल्हा प्रशासन परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असले तरी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील घडामोडींवरच पुढील गॅस पुरवठ्याचे भवितव्य अवलंबून आहे..Gas Shortage: गॅसटंचाईची धास्ती! नव्या नियमांमुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम; वितरण केंद्राबाहेर रांगा....तर हॉटेल, रेस्टॉरेंट होतील बंदसध्या नागपुरात व्यावसायिक गॅस सिलिंडरवर मर्यादा आल्या आहेत. युद्ध लांबल्यास हॉटेल्स, केटरिंग आणि लघु उद्योगांचा गॅसचा पुरवठा बंद होऊन उपाहारगृह, रेस्टॉरंट, हॉटेल बंद करण्याची वेळ येऊ शकते. घरगुती गॅसचा तुटवडा झाल्यास काळाबाजार व अवैध साठेबाजी वाढण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.