Anil Deshmukh: अमेरिकेच्या टॅरिफचा कापूस उत्पादकांना फटका : अनिल देशमुख

नागपूर : राज्यात जवळपास ४० लाख ७३ हजार हेक्टरवर कापसाचा पेरा झाला आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात कापसाचे उत्पादन होऊनही कापसाची विदेशातून आयात करण्यात येत आहे. यासाठी कापसावरील आयात शुल्क सुद्धा रद्द करण्यात आले आहे..दुसरीकडे अमेरिकेने लावलेल्या ५० टक्के टॅरिफचा फटका हा कापूस निर्यातीवर होणार आहे. परिणामी, राज्यातील कापूस उत्पादकांना बसणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली..भारतातून मोठ्या प्रमाणात कापड हे अमेरिकेत निर्यात करण्यात येते. भारतात तयार होणाऱ्या कापडापैकी २५ टक्के कापड हा इतर देशात निर्यात करण्यात येतो. एका वर्षात साधरणात: ३५ बिलियन डॉलरच्या कापडाची निर्यात भारत इतर देशात करतो. यापैकी एकट्या अमेरिकेचा १२ बिलियन डॉलरचा समावेश आहे..अमेरिकेने भारताच्या कापड निर्यातीवर ५० टक्के टेरिफ लावले तर दुसरीकडे चीन, व्हिएतनाम, बांगलादेश आणि पाकिस्तान या देशांवर केवळ १५ ते २० टक्केच टेरिफ लावले. यामुळे या देशांच्या कापडाचे भाव कमी राहील आणि भारताच्या कापडाचा भाव जास्त राहील हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. .यामुळे भारताचा कापड हा विकला जाणार नाही. याचा फटका हा कापूस खरेदीला बसणार आहे. यामुळे मागणी नसल्याने कापसाचे भाव पडतील. कापसाचा हमीभाव हा ७,७१० रुपये केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे..Bombay High Court: मित्राला पतीचा नातेवाईक म्हणता येणार नाही; उच्च न्यायालय, हुंडा छळ प्रकरणातील गुन्हा रद्द.परंतु, सध्या बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दर कापसाला मिळत आहे. यामुळे साधा उत्पादन खर्च सुद्धा निघत नाही. अमेरिका हा भारतीय टेक्सटाईलचे मोठे व्यापारी केंद्र आहे. यावर केंद्र सरकारने जर तातडीने तोडगा काढला नाही तर आधीच अडचणीत असलेला कापूस उत्पादक मोठया प्रमाणात आर्थिक अडचणीत येईल, अशी भीतीही अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.