Nagpur: उत्तरकाशीमध्ये कार दरीत कोसळल्याने नागपूरच्या दाम्पत्याचा मृत्यू

नागपूर: उत्तराखंडमधील उत्तरकाशी जिल्ह्यातील गंगोत्री येथे गंगाननीजवळ भाविकांना घेऊन जाणारी कार अनियंत्रित होऊन खोल दरीत कोसळल्याने एका दाम्पत्याचा दुर्दैवी अंत झाला. याशिवाय इतर तीन प्रवासी जखमी झाले..मृतांची ओळख नागपूरचे रहिवासी दामोदर हरिरामजी रामटेककर (वय ७७) आणि त्यांच्या पत्नी लक्ष्मी दामोदर रामटेककर (वय ६७) अशी पटली आहे. गंगाननीजवळच्या डोंगराळ रस्त्यावर हा अपघात झाला तेव्हा हे दाम्पत्य इतर यात्रेकरूंसोबत प्रवास करत होते..विषारी दारुकांडातील मृतांच्या कुटुंबियांना सरकारकडून ५ लाखांची मदत, महापालिकेत नोकरीबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चालकाचे गाडीवरील नियंत्रण सुटले आणि गाडी रस्त्यावरून घसरून दरीत कोसळली. स्थानिक पोलिसांना तात्काळ माहिती देण्यात आली, त्यानंतर बचाव पथके घटनास्थळी दाखल झाली..जखमींना घटनास्थळावरून बाहेर काढून उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात येत आहे.राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एसडीआरएफ) जवानांनी रात्रीच्या वेळी एक आव्हानात्मक बचावकार्य पार पाडले. तीव्र उतार आणि अंधारामुळे हे कार्य अवघड झाले होते, परंतु बचाव पथकांनी पीडितांपर्यंत पोहोचून जखमींना सुरक्षितपणे बाहेर काढले..'मला मूल नको होतं' पूजा भट्टने सांगितलं घटस्फोट घेण्याचं कारण, म्हणाली...'नात्यात एकटेपणा हा...'.“अपघाताची माहिती मिळताच, एसडीआरएफ आणि स्थानिक पोलिसांच्या पथकांनी तात्काळ बचावकार्य सुरू केले. घटनास्थळी दोन व्यक्ती मृत आढळल्या, तर तीन जखमी प्रवाशांना वाचवून वैद्यकीय उपचारांसाठी पाठवण्यात आले,” असे एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले.अपघाताच्या नेमक्या कारणाचा तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. प्राथमिक माहितीनुसार, डोंगराळ रस्त्यावर वाहनावरील नियंत्रण सुटले होते. पुढील चौकशी सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.