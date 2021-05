लस आली हो! ४५ वर्षांवरील नागरिकांचे आज लसीकरण

नागपूर : कोरोनाचा (Corona) वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता राज्य सरकारकडून (Maharashtra Government) शहराला लसीचा (Corona Vaccine) साठा प्राप्त झाले. त्यामुळे रविवारी ९६ लसीकरण केंद्रावर ४५ वर्षावरील नागरिकांना लस उपलब्ध होणार आहे. १८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील व्यक्तिसाठी नऊ केंद्रावर लसीकरणाची (Corona Vaccination) सुविधा आहे. काल ४५ वर्षावरील नागरिकांचे लसीकरण बंद होते. (Vaccination of 45 above people today in Nagpur)

४५ वर्षावरील नागरिकांना उद्या, रविवारी लस घेता येणार आहे. मेयो, एम्समध्ये कोव्हिशिल्ड दिली जाईल. शासकीय व मनपाच्या ९६ केंद्रावर ४५ वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण करण्यात येईल, ही माहिती अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांनी दिली. ४५ वर्षावरिल नागरिकांना दूसऱ्या डोससाठी प्राधान्य दिले जाईल. ज्या नागरिकांचा दूसरा डोस शिल्लक आहे, त्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

१८ ते ४४ वर्षे वयोगटातील व्यक्तिसाठी ९ केंद्रावर लसीकरण होईल. महाल रोगनिदान केंद्र, छापरूनगर सर्वोदय मंडळ हॉल, बजेरिया येथील राजकुमार गुप्ता समाज भवन, मानेवाडा नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे कोव्हक्सींन लस उपलब्ध राहणार आहे. पाचपावली सुतिकागृह रुग्णालय, इंदिरा गांधी रुग्णालय गांधीनगर व आयसोलेशन हॉस्पीटल इमामवाडा येथे कोव्हीशिल्ड लसीकरण करण्यात येईल.

विशेष म्हणजे १८ ते ४४ वर्ष वयोगटातील व्यक्तींना लसीकरणासाठी ऑनलाईन नोंदणी अनिवार्य आहे. ऑनलाईन नोंदणी झालेल्या व्यक्तींना लसीकरण केंद्रावरून जी वेळ देण्यात आली आहे, त्याच वेळेत त्यांनी उपस्थित राहावे. केंद्रावर गर्दी होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन मनपातर्फे करण्यात आले आहे.

