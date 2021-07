नागपुरात खेळखंडोबा : उद्याही लसीकरण बंद; सत्ताधारी बिनधास्त

नागपूर : लसीकरण करणाऱ्या नर्स व पॅरामेडिकल स्टाफचा कंत्राट रद्द (Cancel the contract of the nurse and paramedical staff) करून त्यांना ज्या दिवशी काम, त्याच दिवशी पाचशे रुपये प्रतिदिन देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. या निर्णयाविरोधात कंत्राटी नर्स व पॅरामेडिकल स्टाफने महापालिका परिसरात आंदोलन केले. लसीचा पुरवठा न झाल्याने मंगळवारीही लसीकरण बंद (Vaccination closed on Tuesday) राहणार आहे. बारा दिवसांत सलग तीन दिवस लसीकरण बंदची ही दुसरी वेळ आहे. परंतु, सत्ताधारी मात्र बिनधास्त दिसून येत असल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. (Vaccination-will-not-be-held-in-Nagpur-tomorrow)

कोरोना काळात महापालिकेने ४०० कंत्राटी नर्स व पॅरामेडिकल स्टाफची नियुक्ती केली होती. कोरोना काळात या नर्स व पॅरामेडिकल स्टाफने सकाळीपासून रात्रीपर्यंत कामे केली. लसीकरणासाठीही त्यांचा वापर करण्यात आला. परंतु, आता महापालिकेने त्यांचा कंत्राट रद्द करून प्रतिदिन पाचशे रुपये याप्रमाणे लसीकरण करण्याचे सांगितले. महापालिकेकडून दिवसाआड किंवा सलग तीन ते चार दिवस लसीकरण बंद केले जात आहे. त्यामुळे लसीकरणाच्या दिवशीचे केवळ पाचशे रुपये नर्स व पॅरामेडिकल स्टाफला मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यात तीव्र संताप आहे.

हेही वाचा: पत्नी उच्चशिक्षित असेल तरीही पोटगी द्या : उच्च न्यायालय

आज त्यांनी महापालिका परिसरात शांततामय आंदोलन केले. नर्स व पॅरामेडिकल स्टाफच्या शिष्टमंडळाने अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, आरोग्य अधिकारी डॉ. संजय चिलकर, महापौर दयाशंकर तिवारी यांची भेट घेऊन समस्या मांडली. डॉ. संजय चिलकर यांनी सर्वच लसीकरण केंद्राला नर्स व पॅरामेडिकल स्टाफचा कंत्राट रद्द करण्याचे पत्र दिले. कोरोना रुग्णांची संख्या कमी झाल्याने हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे प्रशासन सांगत असल्याचे एका नर्सने नमुद केले.

डॉ. चिलकर यांनी मेयो, मेडिकल व एम्सलाही मनपाने भरती केलेल्या नर्स व पॅरामेडिकल स्टाफला कामातून मोकळे करा, असे पत्र दिले आहे. परंतु मेयो व एम्सने लॅब तंत्रज्ञांना कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. दरम्यान महापौर दयाशंकर तिवारी यांनी तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. सलग लसीकरण होत नसल्याने नागरिकांतही संताप आहे. एकूणच लसीकरणाचा खेळखंडोबा झाल्याचे चित्र आहे.

खाजगी नोकरी सोडून आले मनपात

कोरोना काळात महापालिकेसोबत काम करण्यासाठी अनेक नर्स व पॅरामेडिकल कर्मचाऱ्यांनी खाजगी रुग्णालयातील मोठ्या पगाराची नोकरी सोडली. परंतु आता अचानक कंत्राट रद्द केल्याने त्यांना धक्का बसला. कामाचा अवधी १० ते ५ असला तरी अनेकजण सकाळी ९ ते रात्री आठ वाजेपर्यंत काम करीत होते, असे एका नर्सने नमुद केले. यातील अनेकजण शहराबाहेरचे असून त्यांना घराचे भाडे, शिक्षणाचा खर्च करावा लागत आहे.

हेही वाचा: विदर्भ ते थेट लंडन, शेतकरी पुत्राची ६३ हजार विद्यार्थ्यांमधून निवड

राज्य शासनाकडून लसीचा पुरवठा न झाल्याने मंगळवारी महापालिकेच्या केंद्रांवर लसीकरण होणार नाही. परंतु, मेडिकल, सिद्धार्थनगरातील बॅरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे सभागृह व महाल रोग निदान केंद्रात १८ वर्षांवरील नागरिकांसाठी कोवॅक्सिनची लस उपलब्ध आहे. या केंद्रांवर कोवॅक्सिनचा पहिला व दुसरा डोज दिला जाणार आहे. - राम जोशी, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका

(Vaccination-will-not-be-held-in-Nagpur-tomorrow)