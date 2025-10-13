Nagpur Fire Accident: वांजरा परिसरात अग्नितांडव; दोन इमारतींमधील पाच कारखाने, गोदाम जळून खाक, ५५ लाखांचे नुकसान

नागपूर : वांजरा परिसरात गॅस गोदामाजवळ लागलेल्या भीषण आगीत दोन इमारतींमधील पाच कारखाने व गोदाम भस्मसात झाले. रविवारी (ता.१२) सकाळी ही घटना घडली. शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली असून सुमारे ५५ लाखांहून अधिकचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. अग्निशमन जवानांनी सहा बंबांच्या मदतीने सलग तीन तास पाण्याचा मारा करीत आग आटोक्यात आणली..वांजरा येथील गॅस गोडाऊन परिसरात निजामुद्दीन अंसारी यांच्या मालकीच्या प्लॉट क्र. ७ व ८ वर फैजल मंजिल नावाच्या दोन इमारती आहेत. या दोन्ही इमारतीमध्ये प्रत्येकी चार भाडेकरू असून, कापड कारखाना व प्लॅस्टिक कुलर कंपन्यांचे गोदाम आहे. रविवार असल्याने यातील बहुतांशी कारखाने व गोदाम बंद होते. सकाळी ११.५० वाजताच्या सुमारास अचानक आग लागली. आगीने विक्राळ रूप धारण करीत दोन्ही इमारतींना विळखा घेतला..परिसरातील नागरिकांना घटनेची माहिती देताच पाचपावली अग्निशमन केंद्राचे प्रभारी अग्निशमन केंद्र अधिकारी प्रकाश कावडकर यांनी अग्निशमन बंबासह घटनास्थळ गाठले. आगीची तीव्रता लक्षात घेता त्यांनी इतरही अग्निशमन केंद्रांना सूचना देत पाचारण केले. सुगतनगर, कळमना, वाठोडा, सक्करदरा केंद्रावरून अग्निशमन बंब घटनास्थळी पोहोचले..कर्मचाऱ्यांनी तातडीने आगीवर पाण्याचा मारा सुरू केला. सुमारे तीन तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर आगीवर नियंत्रण मिळविण्यात यश आले. मात्र, तोवर तळमजल्यावरील मनीष नैनवाणी यांच्या प्लॅस्टिक कुलरच्या गोदामातील सुमारे ६ लाख किमतीचे शंभर कुलर आगीत जळून खाक झाले..याच माळ्यावरील स्टील कारखान्यातील ड्रील मशीन, कोल स्टोर मशीन, ग्राईंडर, काऊंटर असे १० लाखांचे साहित्य जळाले. इमारतीच्या पहिल्या माळ्यावरील सोहन राम चौधरी यांच्या मालकीच्या एम्ब्रॉयडरी कारखान्यातील ३ एम्ब्रॉयडरी मशिन, संगणक, सीसीटीव्ही, २ कुलर असे ८ लाखांचे साहित्य जळून खाक झाले. त्याच माळ्यावरील रवी कुकरेजा यांच्या एम्ब्रॉयडरी कापड कारखान्यातील पाच लाखांच्या ६ मशीन जळून खाक झाल्या. शेजारील इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावरील भारत कुकरेजा यांच्या एम्ब्रॉयडरी कारखान्यातील ९ मशीन, कापड, संगणक, ३ कुलर असे २५ लाखांचे साहित्य खाक झाले..Manchar Robbery : पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग पेट्रोल पंपावर सशस्त्र दरोडा; दोन लाख रुपयांची रोकड लंपास, हवेत गोळीबार करून माजवली दहशत.घटनास्थळी पोलिसांचा कडा पहाराआगीची तीव्रता इतकी भयावह होती की घटनास्थळालगतचा संपूर्ण परिसर रिकामा करण्यात आला. घटनास्थळी बघ्यांची गर्दी प्रचंड झाल्याने अग्निशमन जवानांना अडचणींचा सामना करावा लागला. बघ्यांना आवरण्यासाठी परिसरात पोलिसांचा ताफा तैनात होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.