Nagpur Fire Accident: वांजरा परिसरात अग्नितांडव; दोन इमारतींमधील पाच कारखाने, गोदाम जळून खाक, ५५ लाखांचे नुकसान

Massive Fire Erupts in Vanjara, Nagpur: नागपूर वांजरा परिसरात भीषण आग; दोन इमारतीतील पाच कारखाने व गोदाम जळून खाक, ५५ लाखांचे नुकसान. अग्निशमन जवानांनी तीन तासात आग आटोक्यात आणली.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : वांजरा परिसरात गॅस गोदामाजवळ लागलेल्या भीषण आगीत दोन इमारतींमधील पाच कारखाने व गोदाम भस्मसात झाले. रविवारी (ता.१२) सकाळी ही घटना घडली. शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली असून सुमारे ५५ लाखांहून अधिकचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. अग्निशमन जवानांनी सहा बंबांच्या मदतीने सलग तीन तास पाण्याचा मारा करीत आग आटोक्यात आणली.

