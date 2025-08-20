Vidarbha Development : विदर्भातील औद्योगिक विकासात प्रशासकीय अडथळे; तातडीने नवीन धोरणाची मागणी

नागपूर : विदर्भातील उद्योग-व्यवसायाला चालना देणारी प्रशासकीय यंत्रणाच सक्षम नसल्याचा आरोप फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज असोसिएशन विदर्भचे अध्यक्ष परेश राजा यांनी केला. विदर्भातील औद्योगिक विकास खुंटण्याचे मुख्य कारण येथील पॉवरलेस अधिकारी असल्याची परखड टीका त्यांनी केली. परेश राजा यांनी म्हणाले, राज्य सरकारने त्वरित नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर करावे. .ऊर्जा विभागाकडे विशेष लक्ष देऊन औद्योगिक ग्राहकांसाठी विजेचे दर कमी करावेत. नवीन एमआयडीसी किंवा जुन्या एमआयडीसीचा विस्तार करताना प्लॉट, रस्ते, नाल्या, पाणी व विजेची सबस्टेशन्स उभारणे आवश्यक आहे..लघु व सुक्ष्म उद्योगांना फायर एनओसी मिळवताना सध्याचे कठोर नियम शिथिल करावेत. फायर उपकरणांचा खर्च प्रकल्प आणि मशीनरीच्या किमतीच्या ५ टक्क्यांवर मर्यादित ठेवण्याचे बंधन हटवावे तसेच प्लॉटच्या पहिल्या वा दुसऱ्या सेलच्या रजिस्ट्रीवेळी रेडिरेकनर दराऐवजी एमआयडीसी दरानेच स्टॅम्प ड्यूटी आकारावी, अशी मागणी मांडण्यात आली. असोसिएशनचे सचिव कैलास खंडेलवाल यांनी टीका करताना सांगितले की, एमआयडीसी विकसित करण्याऐवजी व्यापारी स्वरूपाचे झाले आहे..पैसा कमावणे हा एमआयडीसी व राज्य सरकारचा उद्देश बनला असून त्यामुळे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीला मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. उद्योजकांसाठी सर्वसमावेशक असे नवीन औद्योगिक धोरण आणावे. पत्रपरिषदेत दिलीप अग्रवाल, लक्ष्मीकांत डागा, दिनेश अग्रवाल, पीआरओ नितीन लोणकर, घीशुलाल काबरा, दर्शन जोहरापुरकर, अविन अग्रवाल, किशोर मालवीय, पी. मोहन, मधुकर रूंगठा यांच्यासह अनेक उद्योजक उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.