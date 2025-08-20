नागपूर

Vidarbha Development : विदर्भातील औद्योगिक विकासात प्रशासकीय अडथळे; तातडीने नवीन धोरणाची मागणी

MIDC Reform : विदर्भातील औद्योगिक विकासाला खिंडार पडत असून सक्षम अधिकाऱ्यांच्या अभावामुळे विकास थांबल्याची तक्रार उद्योजकांनी करत नवे औद्योगिक धोरण तातडीने जाहीर करण्याची मागणी केली.
Vidarbha Development
Vidarbha Development Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : विदर्भातील उद्योग-व्यवसायाला चालना देणारी प्रशासकीय यंत्रणाच सक्षम नसल्याचा आरोप फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज असोसिएशन विदर्भचे अध्यक्ष परेश राजा यांनी केला. विदर्भातील औद्योगिक विकास खुंटण्याचे मुख्य कारण येथील पॉवरलेस अधिकारी असल्याची परखड टीका त्यांनी केली. परेश राजा यांनी म्हणाले, राज्य सरकारने त्वरित नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर करावे.

Loading content, please wait...
maharashtra
MIDC
Infrastructure
auto industry
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com