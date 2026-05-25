नागपूर

Nagpur News: ४७.२ अंशांसह ब्रह्मपुरी देशात 'हॉट'; नवतपाचा ट्रेलर, विदर्भातील उष्णलाट आणखी तीव्र होणार

Brahmapuri Records 47.2°C, Hottest in India: नवतपाच्या पूर्वसंध्येला विदर्भात उष्णतेची लाट अधिक तीव्र झाली असून ब्रह्मपुरीत ४७.२ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे. नागपूरसह अनेक शहरांत पारा ४५ अंशांच्या वर गेला आहे.
Nagpur News

Nagpur News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर: यंदाचा नवतपा किती तापदायक राहणार याचा ट्रेलर रविवारी वैदर्भीयांना अनुभवायला मिळाला. नागपूर व ब्रह्मपुरीसह विदर्भातील जवळपास सर्वच शहरांच्या कमाल तापमानाने जोरदार उसळी घेत उष्णलाट आणखी तीव्र होणार असल्याचे संकेत दिले. ब्रह्मपुरी येथे राज्यासह देशात सर्वाधिक ४७.२ अंशांची नोंद करण्यात आली तर उपराजधानीचा पारा ४५.४ अंशांवर पोहोचला.

Loading content, please wait...
Nagpur
Heatwave