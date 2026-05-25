Nagpur News: ४७.२ अंशांसह ब्रह्मपुरी देशात 'हॉट'; नवतपाचा ट्रेलर, विदर्भातील उष्णलाट आणखी तीव्र होणार

नागपूर: यंदाचा नवतपा किती तापदायक राहणार याचा ट्रेलर रविवारी वैदर्भीयांना अनुभवायला मिळाला. नागपूर व ब्रह्मपुरीसह विदर्भातील जवळपास सर्वच शहरांच्या कमाल तापमानाने जोरदार उसळी घेत उष्णलाट आणखी तीव्र होणार असल्याचे संकेत दिले. ब्रह्मपुरी येथे राज्यासह देशात सर्वाधिक ४७.२ अंशांची नोंद करण्यात आली तर उपराजधानीचा पारा ४५.४ अंशांवर पोहोचला..सर्वाधिक उन्हाचे चटके देणारा नवतपाउन्हाच्या तीव्र चटक्यांसाठी प्रसिद्ध असलेला नवतपा सोमवारपासून (ता. २५) सुरू होत आहे. नवतपाच्या नऊ दिवसांमध्ये उन्हाचा तडाखा आणखी वाढणार असून, पारा ४७ अंशापार जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. परिणामी उष्माघाताचे प्रमाण अधिक वाढण्याची शक्यता असल्यामुळे भरदुपारी घराबाहेर पडणे धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे नागरिकांनी तब्येतीची काळजी घ्यावी, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे..नवतपाच्या पूर्वसंध्येवर विदर्भाला उन्हाचा जोरदार तडाखा बसला. 'रेड अलर्ट' असलेल्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी सद्यस्थितीत विदर्भासह संपूर्ण राज्यातील 'हॉट डेस्टिनेशन' ठरले आहे. येथील तापमानात आज पुन्हा अंशतः वाढ होऊन कमाल तापमान या आठवड्यात दुसऱ्यांदा ४७.२ अंशांवर गेले. येथे देशात सर्वाधिक तापमानाची नोंद करण्यात आली. उल्लेखनीय म्हणजे, ब्रह्मपुरी हे जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचे 'हॉट' शहर गणले गेले. तशी नोंद जागतिक तापमानाची नोंद ठेवणाऱ्या 'एल डोराडो' या संकेतस्थळावर करण्यात आली आहे..नागपूरच्याही तापमानात ०.४ अंशांची वाढ होऊन पारा ४५.४ वर स्थिरावला. वर्धा (४५.५ अंश), चंद्रपूर (४५.६ अंश), अमरावती (४५.२ अंश) व गडचिरोली (४५.२ अंश) या जिल्ह्यांचा पाराही पंचेचाळीसपार गेला. वाढत्या उन्हामुळे नागपूरसह संपूर्ण विदर्भातील जनजीवन विस्कळीत झाले असून, सर्वसामन्यांचे प्रचंड हाल होत आहेत. नवतपात सूर्य माथ्यावर येणार असल्याने तसेच प्रादेशिक हवामान विभागाने आणखी चार दिवस भीषण उष्णलाटेचा रेड, ऑरेंज व यलो अलर्ट दिल्याने उन्हाचा कहर वाढून चटके आणखी तीव्र होणार आहेत. विशेषतः ब्रह्मपुरी, अकोला, अमरावती आणि वर्धा या चार शहरांना उन्हाचा जबर तडाखा बसणार आहे..विदर्भातील तापमानशहर तापमान ब्रह्मपुरी ४७.२चंद्रपूर ४५.६वर्धा ४५.५अमरावती ४५.२गडचिरोली ४५.२नागपूर ४५.४अकोला ४३.४वाशीम ४३.४यवतमाळ ४२.८गोंदिया ४५.०.