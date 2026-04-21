Nagpur News: शहरवासीयांच्या ‘अग्निपरीक्षे’ला तूर्तास ब्रेक; उष्णतेची लाट ओसरली, ढगाळ वातावरणामुळे घसरलेला पारा पुन्हा भडकणार

नागपूर: तब्बल दहा दिवसांपासून उन्हाचे तीव्र चटके सोसणाऱ्या वैदर्भीयांना अपेक्षेप्रमाणे सोमवारी भीषण उष्णलाटेपासून दिलासा मिळाला. ढगाळ वातावरणामुळे नागपूरसह संपूर्ण विदर्भातील कमाल तापमानात घट झाल्याने दररोजच्या तुलनेत सोमवारी उन्हाचे चटके कमी जाणवले. .यामुळे दहा दिवसांपासून सूर्यदेव घेत असलेल्या नागपूरकरांच्या 'अग्निपरीक्षे'ला तूर्तास ब्रेक मिळाल्याचे चित्र आहे. आणखी दोन दिवस असेच ऊन-पावसाचे वातावरण राहणार असून, त्यानंतर पुन्हा उष्णलाट परतणार असल्याचे प्रादेशिक हवामान विभागाचे म्हणणे आहे..विदर्भात जवळपास १० एप्रिलपासून उन्हाचा तडाखा सुरू आहे. यादरम्यान कमाल तापमानात सातत्याने वाढ झाली. पाऱ्याने काही जिल्ह्यांमध्ये पंचेचाळिशी गाठली, तर काही शहरांत उच्चांक नोंदला गेला. यामुळे केवळ राज्यातच नव्हे, देशासह जागतिक स्तरावरही काही शहरे चर्चेत आली होती..मात्र पूर्वोत्तर भारतातील काही राज्यांवर द्रोणीय स्थिती तयार झाल्याने अचानक वातावरण बदलले. त्याचा प्रभाव विदर्भातही दिसून आला. हवामान विभागातर्फे दोन दिवस विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. सोमवारी ढगाळ वातावरण होते. त्यामुळे तापमानात एक ते तीन अंशांची घट झाली. नागपूरचा पारा दोन अंशांनी घसरून ४२.४ वर आला.तर रविवारी पंचेचाळिशीवर गेलेले अकोला व वर्ध्याचे तापमानही खाली आले. विदर्भात सर्वाधिक ४३.४ अंश तापमानाची नोंद अमरावती येथे झाली. याउलट रात्रीच्या किमान तापमानात मात्र आश्चर्यकारकरित्या पाच अंशांपर्यंत वाढ झाली..ढगाळ वातावरणामुळे सूर्य ढगाआड राहिला. नागरिकांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला. पण त्याचवेळी हवेतील आर्द्रतेमुळे उकाडाही जाणवला. वैदर्भीयांसाठी हा तात्पुरता दिलासा ठरणार आहे. कारण एक-दोन दिवसांत पावसाळी वातावरण निवळल्यानंतर विदर्भात पुन्हा उन्हाची लाट परतणार आहे. तसा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे..विदर्भातील तापमानशहर तापमाननागपूर ४२.४अकोला ४३.२वर्धा ४२.५अमरावती ४३.४गडचिरोली ४१.४वाशीम ४१.६गोंदिया ४२.०यवतमाळ ४१.८भंडारा ४३.०चंद्रपूर ४१.६बुलडाणा ४०.५