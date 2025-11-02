Vidarbha Sahitya Sammelan: शेती विषय शालेय अभ्यासक्रमात ठेवा! पाच ठराव; विदर्भ साहित्य संमेलनाचे वाजले सूप

यवतमाळ : अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत द्यावी, जांब आणि परिसरात पाणी समस्या असून पाणीपातळी पाचशे फुटांवर पोहचली आहे, त्यावर उपाय योजना करण्यात यावी यासह विदर्भातील शाळांमध्ये शेती हा विषय अभ्यासक्रमात ठेवावा, नवीन शैक्षणिक धोरणातील त्रुटी दुरुस्त करावी, असे पाच ठराव ६९ व्या विदर्भ साहित्य संमेलनात मार्गदर्शक समितीने मांडून सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले आहे..MPSC Success Story : 'लेकीच्या जिद्दीला मंद्रुळकोळेकरांचा सलाम'; एमपीएससीत यशस्वी झालेल्या मेघा सावंत-पाटील यांचा माहेरी सत्कार.समारोपीय कार्यक्रमात रिद्धपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अविनाश आवळगावकर, संमेलनाध्यक्ष डॉ . रमाकांत कोलते, माजीमंत्री प्रा. वसंत पुरके, प्रदीप दाते, पांडुरंग खांदवे, डॉ. तीर्थराज कापगते, डॉ. संतोष चव्हाण, हेमंत कांबळे, मनोहर शहारे आदी उपस्थित होते. रिद्धपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. अविनाश आवळगावकर बोलताना म्हणाले की, मराठी साहित्य आणि संशोधनच्या सुरुवातीला अनेक अभ्यासक, समीक्षक लाभले. साहित्याच्या निर्मितीचा विचार म्हणजे विकसित दृष्टी होय. मराठी साहित्यांमध्ये समृद्ध परंपरा पहायला मिळते. समृद्ध वारसा यवतमाळ जिल्ह्याला लाभला आहे. साहित्य हे विवेकी दृष्टी म्हणून समजणे योग्य ठरेल. .साहित्यांच्या संवर्धनात साहित्यिकांनी शेती बाबत लिहिले, भूमिका मांडली आहे. मराठी साहित्य समृद्ध, विकसनशील आहे. साहित्यिकांनी अफाट लेखन जबाबदारीने केले आहे. लेखकांना लिहारे असे म्हणून चालत नाही, खरे तर शेती, तरुण, सर्वांनाच प्रश्न साहित्यिकांना खुणावतात. ते कविता, साहित्य यातून लिहिल्या जाते. साहित्य लेखकांचा आत्मस्वर आहे. साहित्याबाबत भावना कुचंबून आल्या की तो सहज लिहितो. साहित्याचे वैभव खूप मोठे आहे. साहित्यिक सामर्थ्य समाजापर्यंत पोहचवणे आवश्यक आहे. आता सामाजिक दुःखाची कळ किती आहे, हे उमगणे गरजेचे आहे. प्रसिद्धीच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर लिहिणाऱ्यांची संख्या वाढल्याचे ही ते म्हणाले. साहित्याला जात, धर्म नाही. .पुढे बोलताना डॉ. आवळगावकर म्हणाले की, मला बरेच जण विचारतात रिद्धपूर येथे मराठी भाषा विद्यापीठ झाले. पण ते कुठे आहे. फार लोकांना माहिती नाही. ही एक शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. भाषांची विद्यापीठ विदर्भात आहे. मराठी भाषेबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहे. मराठी भाषा टिकवण्यासाठी आंदोलन, मोर्चा करतो, पण इंग्रजीकडे दुर्लक्ष करतो. भाषेला माझा विरोध नाही. तर रिद्धपूर विद्यापीठात पाश्चात्य भाषेचं अभ्यास सुरू करणार आहे. शेवटी बोलताना ते म्हणाले केवळ आध्यात्मिक अंगाने संत, साहित्याचा अभ्यास करून चालणार आम्ही. डोळसपणे साहित्याकडे पाहणे आवश्यक आहे. मूल्याधिष्ठ शिक्षणावर सरकार भर दिला आहे. मूल्याधिष्ठ शिक्षणाची गरज आहे, हे सगळे मूल्य साहित्यामध्ये असल्याचे ते म्हणाले..धक्कादायक! 'दारू पिऊन त्रास देत असल्याने बार्शीच्या तरुणाचा खून'; सख्ख्या भावासह दोन नातेवाइकांना अटक...लीला चरित्र ग्रंथावरील बंदी उठवावीलीला चरित्र ग्रंथावर बंदी घालण्यात आली आहे. ती बंदी उठवण्यासाठी प्रयत्न करावे. इंग्रजी शाळेतही मराठी भाषेतील ग्रंथाचे वाचन व्हावे. विदर्भ साहित्य संमेलन अतिशय चांगले झाले असून, ग्रामीण भागातील लोकांना साहित्यिकांच विचार ऐकायला मिळाले.डॉ. रमाकांत कोलते, संमेलनाध्यक्ष. विदर्भ साहित्य संमेलन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.