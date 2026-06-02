Nagpur: विदर्भातून २४ उमेदवार रिंगणात माजी मंत्री, आमदार आजमावणार नशीब

नागपूर: विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी सोमवारी (ता. १) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अंतिम दिवशी विदर्भातील चंद्रपूर वर्धा-गडचिरोली, अमरावती, नागपूर, यवतमाळ आणि भंडारा येथून एकूण २४ उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत. या निवडणुकीत माजी मंत्री, माजी आमदार आपले नशीब आजमावणार आहेत..चंद्रपूर-वर्धा-गडचिरोलीत महायुतीकडून भाजपचे अरुण लखानी यांनी तर महाविकास आघाडीकडून काँग्रेसचे शैलेश अग्रवाल यांनी अर्थ दाखल केले, तसेच हिंगणघाट येथील सहकार नेते व राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे अॅड. सुधीर कोठारी यांनीही अर्ज दाखल केला आहे.महाविकास आर्यों येथील शैलेश अग्रवाल यांना संधी देत महायुतीच्या आधी उमेदवार निश्चित केला. तर दुसऱ्या दिवशी महायुतीने अरुण लखानी यांची उमेदवारी घोषित केली..कसोटी क्रिकेटमध्ये मोठा बदल! अंधार पडताच होणार नवा नियम लागू; ICC ने घेतले मोठे निर्णय.अमरावतीत पाच उमेदवारअमरावतीत अखेरच्या दिवशी चार उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. त्यामुळे या रिंगणारा आता पाच उमेदवार आले आहेत. यामध्ये माजी राज्यमंत्री प्रवीण पोटे, दॉ. नीलेश विश्वकर्मा, माजी आमदार विप्लव बाजोरिया, प्रशांत महल्ले व काँग्रेसकडून हर्षजित देशमुख यांचा समावेश आहे..नागपुरात लोंढे यांना संधीनागपुरात अखेरच्या दिवशी पाच उमेदवारांकडून सहा अर्ज सादर झाले> आहेत. यात भाजपचे डॉ. राजीव पोतदार यांच्यासह काँग्रेसचे अतुल लोंढे आणि दिनेश ढोले यांच्यासह अपक्ष राजेश जंगले आणि सुरेंद्र लोही यांनीही निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्याकडे अर्ज दाखल केला आहे..चूल पेटवणंही महाग पडणार? इराणच्या नव्या इशाऱ्यामुळे जागतिक तेलपुरवठ्यावर संकटाची भीती, तेल-गॅस पुरवठ्यावर मोठा धोका? .भंडाऱ्यात माविआचे ठरेनाभंडारा येथे महायुतीचे उमेदवार म्हणून भाजपचे अविनाश ब्राह्मगकर यांनी अर्ज सादर केला, यावेळी खासदार प्रफुल पटेल, आमदार राजू कारेमोरे, परिणय फुके यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. तसेच अपक्ष म्हणून अभिषेक फारेगोरे, सचिन कुंभलकर यांनीही अर्ज दाखल केले आहेत. महाविकास आघाडीचा उमेदवार शेवटपर्यंत निश्चित झाला नसल्याने काँग्रेसकडून प्रफुल अग्रवाल, माजी आमदार दिलीप बनसोड व जिल्हा परिषदेचे सभापती नरेश ईश्वरकर यांनी अर्ज दाखल केले आहेत, यावेळी आमदार नाना पटोले व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. यवतमाळात पाच उमेदवार.यवतमाळतून अखेरच्या दिवशी पाच उमेदवारांनी १० अर्ज दाखल केले. महायुतीत जागा शिदिसेनेला सुटली आहे. शिदिसेनेकडून दृष्यंत चतुर्वेदी यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. महाविकास आघाडीतर्फे काँग्रेसचे साहेबराव कांबळे यांनी अर्जी दाखल केला असून, भाजपतर्फे जिल्हा समन्वयक नितीन भुतडा यांनी अर्ज दाखल केला आहे. सय्यद फारूक तसेच साजिद बेग या दोन अपक्षांनीही उमेदवारी दाखल केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.