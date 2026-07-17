Nagpur: पावसाची दडी, पारा चाळिशीकडे; मान्सून वेग पकडण्याची शक्यता

नागपूर: मॉन्सून परतण्याची आतुरतेने वाट पाहात असलेल्या वैदर्भीयांना चक्क पावसाच्या दिवसांमध्येच उन्हाचे सौम्य चटके सहन करावे लागत आहे. कोरड्या हवेमुळे विदर्भातील सरासरी तापमानात सहा अंशांपर्यंत वाढ झाली असून, काही जिल्ह्यांमध्ये पाऱ्याची चाळिशीकडे वाटचाल सुरू आहे. .भारतीय हवामान विभागाने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार, विदर्भवासी सध्या यंदाच्या पावसाळ्यातील सर्वात मोठा खंड अनुभवत आहेत. गेल्या नऊ दिवसांपासून अपवाद वगळता विदर्भात कुठेही दमदार पाऊस बरसला नाही. आणखी दोन-तीन दिवस तशी शक्यता नाही..Maharashtra Rain Alert : राज्यात पुन्हा मुसळधार! 'या'१२ जिल्ह्यांना येलो अलर्ट जारी, हवामानाचा विभागाचा अंदाज.उलट उन्हाचे सौम्य चटके व असह्य उकाडा जाणवत आहे. गुरुवारी सर्वच शहरांमध्ये कमाल तापमान ३० अंशावर नोंदले गेले. नागपूरचा पारा ३६.२ अंशांवर गेला, तर अकोल्यात सर्वाधिक ३७.० अंशांची नोंद झाली..ऊन व उकाड्यामुळे घामाच्या धारांनी नागपूरकर त्रस्त झाले असून घराघरांमध्ये कुलर व एसी सुरू करावे लागले आहेत. पावसाची दडी, शेतकरी चिंतेत वरुणराजा दडी मारून बसल्याने सध्या बळीराजा सर्वात जास्त चिंतीत आहे..Matar Khasta Kachori: मैद्याची कुरकुरीत कचौरी अन् चिंच-गुळाची चटणी; जाणून घ्या बाराबंकीच्या प्रसिद्ध 'मटर खस्ता'ची सोपी रेसिपी.मात्र दमदार पावसासाठी लवकरच अनुकूल वातावरण तयार होत असल्याने कमजोर पडलेला मॉन्सून पुन्हा गती पकडण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे २० जुलैच्या आसपास विदर्भात धो-धो पावसाची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.