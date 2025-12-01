Nagarpalika Election : विदर्भातील पाच नगरपालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या; अंजनगावसूर्जी, यवतमाळ, घुग्गुस, बाळापूर, देवळीचा समावेश

नागपूर - प्रचारतोफा अंतिम टप्प्यात असतानाच विदर्भातील काही पाच नगरपालिकांच्या निवडणुका तर काही पालिकांमधील प्रभागांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. अमरावती जिल्ह्यातील अंजनगावसूर्जी, यवतमाळ, चंद्रपुरातील घुग्गुस, अकोल्यातील बाळापूर, वर्धेतील देवळी येथील नगराध्यक्षांसह, सदस्यपदाच्या निवडणुका आता सुधारित कार्यक्रमानुसार होणार आहेत. यामुळे कार्यकर्त्यांचा मोठा हिरमोड झाला आहे. याशिवाय यवतमाळ, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली, बुलडाणा, वर्धा, गोंदिया येथील काही प्रभागांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत..नगर परिषद, नगर पंचायतीच्या ज्या जागांसाठी अपील दाखल होते मात्र, अपिलाचा निकाल संबंधित जिल्हा न्यायालयाकडून २२ नोव्हेंबर २०२५ नंतर म्हणजेच २३ नोव्हेंबर २०२५ किंवा त्यानंतर देण्यात आला आहे अशा नगर परिषद व नगर पंचायतीच्या सदस्यपदासाठी निवडणुका ४ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार घेण्यात येऊ नयेत. तसेच अशा प्रकरणात अध्यक्षपदाचा समावेश असल्यास त्या संपूर्ण नगर परिषदेची निवडणूक स्थगित करण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने २९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आदेश निर्गमित केले आहेत..यवतमाळ पालिकावणी - यवतमाळ नगर परिषदेची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे. तर वणीच्या प्रभाग क्रमांक १४ मधील ‘क’ जागेची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आल्याचे आदेश निवडणूक निर्णय अधिकारी नितीनकुमार हिंगोले यांनी स्पष्ट केले आहे. नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक तसेच प्रभाग क्रमांक एक ते १३ मधील सर्व जागा तसेच प्रभाग क्रमांक १४ मधील जागा ‘अ’ आणि ‘ब’ या सर्व निवडणुका वेळापत्रकानुसारच होणार आहेत..घुग्घुस नगर परिषदचंद्रपूर - घुग्घुस नगर परिषद आणि गडचांदूर, मूल, बल्लारपूर, वरोरा येथील काही प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आली आहे. घुग्घुस नगर परिषदेचे अध्यक्षपद व सात सदस्य, गडचांदूर नगर परिषदेत प्रभाग क्रमांक ८ - ब (सर्वसाधारण महिला), मूल येथे प्रभाग क्रमांक दहा ब (सर्वसाधारण), बल्लारपूर येथे प्रभाग क्रमांक ९ अ (ना.मा. प्र.) आणि वरोरा येथे प्रभाग क्रमांक ७ ब (सर्वसाधारण) या निवडणुकांसंदर्भात महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणूक नियम १९६६ च्या नियम १७ (१) (ब) नुसार कार्यवाही झाली नाही..त्यामुळे घुघ्घुस नगर परिषदेचा संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम तसेच गडचांदूर प्रभाग क्रमांक ८ ब (सर्वसाधारण महिला), मूल येथे प्रभाग क्रमांक १० ब (सर्वसाधारण), बल्लारपूर येथे प्रभाग क्रमांक ९ अ (ना.मा. प्र.) आणि वरोरा येथे प्रभाग क्रमांक ७ ब (सर्वसाधारण) या जागेकरिता सदस्यपदाच्या निवडणूक कार्यक्रमाला स्थगिती देण्यात आली आहे..देवळी नगरपालिकावर्धा - हिंगणघाट येथील तीन, पुलगाव येथील दोन व वर्धा येथील दोन सदस्यपदांची निवडणूक स्थगित करण्यात आली आहे. त्यासोबतच देवळी नगरपालिकेचे अध्यक्षपद आणि २० सदस्यपदांची निवडणूक पुढे ढकलली गेली आहे. गोंदिया : गोंदिया शहरातील प्रभाग क्रमांक ३ (ब), प्रभाग क्रमांक ११ ( ब) आणि प्रभाग क्रमांक १६ ( अ) येथील निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे..अंजनगावसुर्जीत अचानक ब्रेकअमरावती - नगराध्यक्षपदासाठी उभे असलेले वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार आकाश सुखदेव राऊत यांचा अर्ज निवडणूक अधिकाऱ्यांनी नामंजूर केला होता. त्यानंतर त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांचा उमेदवारी अर्ज न्यायालयाने कायम ठेवला.न्यायालयाचा निर्णय २५ नोव्हेंबरला लागला. संबंधित उमेदवारास नैसर्गिक न्यायतत्त्वाने उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी मिळणारा कालावधी न मिळता सरळ चिन्ह वाटप झाल्याचे आयोगाच्या लक्षात आले. ज्यात नगरपरिषदेत फक्त सदस्यपदाकरिता व जेथे नगराध्यक्षपदासाठी असा घोळ झाला तेथे संपूर्ण नगरपरिषदेची निवडणूक पुढील आदेशापर्यंत रद्द समजावी, असा आदेश रविवारी (ता. ३०) सकाळी धडकला..त्यामुळे शहरातील १७३ नगरसेवकपदांचे उमेदवार व नगराध्यक्षपदाचे सात उमेदवारांच्या प्रचारतोफा थंडावल्या. दर्यापूर नगरपालिकेच्या अंतर्गत येणाऱ्या प्रभाग क्रमांक दोन ‘अ’मधील निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे. एकाच प्रभागात दोन ‘एबी’ फॉर्म काँग्रेस पक्षाने दिले होते. यादरम्यान निवडणूक प्रक्रियेंतर्गत एका उमेदवाराचा अर्ज रद्द ठरविण्यात आला होता.निवडणूक अर्ज रद्द ठरविल्याबद्दल सदर उमेदवाराने न्यायालयात अपील दाखल केले होते. त्यानुसार न्यायालयाने सदर उमेदवारास अपक्ष म्हणून उमेदवारी लढण्याची परवानगी दिली होती. सदर अपिलाचा निकाल २२ तारखेनंतर आला..त्यामुळे दर्यापूर नगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक दोन ‘अ’ मधील निवडणूक पुढील आदेशापर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आली आहे. अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर नगरपालिकेची संपूर्ण निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे.गडचिरोलीत चार प्रभागगडचिरोली - गडचिरोली नगर परिषदेतील प्रभाग क्रमांक १अ , ४ब आणि ११ ब तसेच आरमोरी नगर परिषदेतील प्रभाग क्रमांक १०अ या चार ठिकाणच्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे. येथील निवडणूक सुधारित कार्यक्रमनुसार घेण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी कळविले आहे..बुलडाणा - देऊळगाव राजा नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुकीला विश्रांती मिळाली आहे. नामांकन अर्ज संदर्भात एका महिलेने जिल्हा सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या अपिलाच्या अनुषंगाने निवडणूक आयोगाने सदर आदेश पारित केले आहे. नगराध्यक्ष पदाच्या तीन उमेदवारांसह २१ नगरसेवक पदासाठी निवडणूक प्रचारात मग्न असलेल्या एकूण ७७ उमेदवाराला मनस्ताप सहन करावा लागला आहे. याचबरोबर उमेदवारांसह असंख्य कार्यकर्त्यांच्या उत्साहावर विरजण पडले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.