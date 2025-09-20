नागपूर

Nagpur Rain: नागपुरात पाऊस गेला सरासरीपार; विदर्भात मॉन्सून बरसला बंपर, उन्हाळ्यातील पाण्याची चिंता मिटली

Weather Update: हवामान विभागाच्या अंदाजाप्रमाणे मॉन्सूनने यंदाही विदर्भावर बंपर कृपा केली आहे. संपूर्ण पावसाळाभर वरुणराजा मेहेरबान राहिल्याने अकराही जिल्ह्यांमध्ये पावसाने सरासरी गाठली आहे.
नागपूर : हवामान विभागाच्या अंदाजाप्रमाणे मॉन्सूनने यंदाही विदर्भावर बंपर कृपा केली आहे. संपूर्ण पावसाळाभर वरुणराजा मेहेरबान राहिल्याने अकराही जिल्ह्यांमध्ये पावसाने सरासरी गाठली आहे. नागपूर व विदर्भातील जवळपास सर्वच जलाशये तुडुंब भरली असून, उन्हाळ्यातील संभाव्य जलसंकटही दूर झाले आहे.

