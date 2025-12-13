Uddhav Thackeray : वेगळा विदर्भ की अखंड महाराष्ट्र; राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी- उद्धव ठाकरे!

नागपूर : हिवाळी अधिवेशनात वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीचा मुद्दा पेटला असताना शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या मागणीला ठाम विरोध दर्शवला. विदर्भ हा महाराष्ट्राचा आणि महाराष्ट्र हा विदर्भाचा आहे. म्हणूनच वेगळ्या विदर्भाची मागणी पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र अखंड राहणार की तुकडे करणार हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी शुक्रवारी विधानभवन परिसरात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ठाकरे यांनी केली. .अधिवेशनादरम्यान महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि माजी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा कार्यक्रमपत्रिकेवर असल्याचे जाहीर केले आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाकरे म्हणाले की, नागपुरात अधिवेशन होत असूनही विदर्भासाठी ठोस निर्णय अथवा निधीची तरतूद काहीच झालेले नाही. हे अधिवेशन नागपूर-विदर्भाच्या प्रश्नांसाठी असते, पण प्रत्यक्षात आगामी महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मुंबईसह इतर महानगरपालिका क्षेत्रांसाठीच निधी जाहीर केला जात आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांचे सहकारी असलेल्या नगरविकास आणि अर्थमंत्र्यांनी उत्तर द्यावे..ते पुढे म्हणाले, महाराष्ट्राच्या इतिहासातले कदाचित हे पहिले अधिवेशन असेल जिथे दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेता नाही. तसे पाहिले तर विधानसभा निवडणुकीनंतर विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांना भास्कर जाधवांच्या नावासह पत्र दिले होते. अद्यापही त्यावर निर्णय झालेला नाही. त्यानंतर विधानपरिषदेत विरोधी पक्षाचे पदही रिक्त झाले. त्यासाठी सभापती प्रा. राम शिंदे यांना पत्र दिले. आज शुक्रवारी अध्यक्ष आणि सभापतींची भेट घेतली. विरोधी पक्षनेतेपदावरील निर्णय लवकर घ्यावा, अशी मागणी आम्ही केली. आमची विनंती आहे की दोन्ही सभागृहाला हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी विरोधी पक्षनेते लाभावे. त्यासाठी नाव कुणाचे द्यायचे हे सत्ताधारी ठरवू शकत नाही..‘मुख्यमंत्र्यांनी औदार्य दाखवावे’लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी विरोधी पक्षनेत्यांची नेमणूक करावी. संख्याबळ अथवा नियम आडकाठी ठरत असतील तर असंवैधानिक उपमुख्यमंत्रिपदही तातडीने रद्द करायला हवे. दिल्ली विधानसभेत ७० पैकी तीन जागा मिळालेल्या भाजपला तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी विरोधी पक्षनेतेपद दिले होते. जसे औदार्य केजरीवालांनी दाखविले तसे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री का दाखवत नाहीत? असा सवालही त्यांनी केला..‘त्यांना’ कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री चालतात‘‘सी मा भागातील मराठी भाषिकांवर अन्याय करणाऱ्या काँग्रेसशासित कर्नाटकातील उपमुख्यमंत्री चालतो पण महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चालत नाहीत. असंवैधानिक पद म्हणणाऱ्यांनी आधी काँग्रेसशासित राज्यांमधील उपमुख्यमंत्र्यांचे राजीनामे घ्यावेत, अशा शब्दांत उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख तथा माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना शुक्रवारी प्रत्युत्तर दिले..विधिमंडळ परिसरात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले, ‘‘कर्नाटक, तेलंगण, हिमाचल प्रदेश या काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये उपमुख्यमंत्री आहेत. उपमुख्यमंत्रिपद घटनात्मक नसल्याने त्यांचे राजीनामे घेण्याचा सल्ला महाविकास आघाडीचा घटकपक्ष म्हणून ठाकरेंनी काँग्रेसला द्यावा.’’काँग्रेसशासित राज्यांमधील उपमुख्यमंत्री चालतात पण एकनाथ शिंदे चालत नाहीत हे ठाकरेंचे नाही तर या राज्याचे दुर्दैव आहे. उपमुख्यमंत्रिपद नियुक्ती करणे घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. असे सामंत म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.