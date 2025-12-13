नागपूर

Uddhav Thackeray : वेगळा विदर्भ की अखंड महाराष्ट्र; राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी- उद्धव ठाकरे!

Vidarbha Issue : नागपूर हिवाळी अधिवेशनात वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीचा मुद्दा पुन्हा पेटला असून उद्धव ठाकरे यांनी या मागणीला ठाम विरोध दर्शवला आहे. त्यांनी सरकारला महाराष्ट्र अखंड राहील की नाही याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली.
नागपूर : हिवाळी अधिवेशनात वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीचा मुद्दा पेटला असताना शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या मागणीला ठाम विरोध दर्शवला. विदर्भ हा महाराष्ट्राचा आणि महाराष्ट्र हा विदर्भाचा आहे. म्हणूनच वेगळ्या विदर्भाची मागणी पूर्ण होऊ शकत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र अखंड राहणार की तुकडे करणार हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी शुक्रवारी विधानभवन परिसरात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना ठाकरे यांनी केली.

