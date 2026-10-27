Vidarbha Weather: थंडीचा जोर वाढतोय; पारा १६ अंशांवर; विदर्भात अवकाळी पावसाचा इशारा

नागपूर,: नागपूरसह विदर्भात रविवारच्या रात्रीपासून अचानक थंडीचा जोर वाढला आहे. कमाल व किमान तापमानात एक ते तीन अंशांची घट होऊन पारा या मोसमात प्रथमच १६ अंशांपर्यंत घसरला. हवेतील गारवा आणखी एक-दोन दिवस कायम राहणार असून, त्यानंतर अवकाळी पावसाची शक्यता प्रादेशिक हवामान विभागातर्फे वर्तविण्यात आली आहे. .ऑक्टोबर हिट’चा प्रभाव कमी झाल्यापासून दिवसा व रात्रीच्या तापमानातही हळूहळू घट होत आहे. गेल्या आठवड्यात २० अंशांच्या वर असलेले किमान तापमान सोमवारी तीन ते चार अंशांनी घसरून १६ वर आले आहे. त्यामुळे नागपूरकरांना रविवारच्या रात्री पहिल्यांदाच थंडीचा अनुभव आला. विदर्भात वाशीमसह यवतमाळ येथेही १६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली, तर नागपूरचा पारा १७.२ अंशांवर आला. उल्लेखनीय म्हणजे, दिवसाच्या तापमानातही ३३ अंशांपर्यंत घट झाली आहे..भंडारा व ब्रह्मपुरी येथे ३३ व ३३ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले. नोव्हेंबर महिना उंबरठ्यावर असल्यामुळे थंडीत आणखी वाढ अपेक्षित आहे. त्यामुळे वैदर्भीयांना लवकरच कपाटातील ऊनी कपडे काढावे लागणार, अशी चिन्हे दिसत आहेत. विदर्भात दिवाळी सणापर्यंत गुलाबी थंडी राहणार असून, नोव्हेंबरच्या उत्तरार्धात तापमानात आणखी घट होऊन थंडीचा कडाका वाढण्याची दाट शक्यता आहे..वादळी पावसाचा इशाराबंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे विदर्भात २७ ऑक्टोबर किंवा त्यानंतर दोन-तीन दिवस वादळी पाऊस व ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर हवामान विभागानेही चंद्रपूरसह काही जिल्ह्यांमध्ये यलो व ऑरेंज अलर्ट जारी केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.