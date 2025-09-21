Vijay Wadettiwar: ओबीसी उपसमिती हे सरकारचे सोंग; विजय वडेट्टीवार, समाजाला लॉलीपॉप देण्याचा शासनाचा प्रयत्न

नागपूर : महायुती सरकारने हैदराबाद गॅझेटचा शासनादेश काढून सर्व मराठा समाजाला ओबीसीत आणण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला आहे. त्यामुळे ओबीसीचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. .ओबीसींचा रोष कमी करण्यासाठी उपसमिती स्थापन करण्याची घोषणा सरकारने केली. मात्र, हे सरकारचे सोंग असल्याची टीका काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी शनिवारी येथे पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी ओबीसी समाजाला लॉलीपॉप दाखवला जात असल्याचा थेट आरोपही त्यांनी केला..मराठा समाजासाठी काढण्यात आलेल्या शासनादेशाच्या विरोधात १० ऑक्टोबरला नागपूरमध्ये सकल ओबीसी महामोर्चचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही ओबीसी समाजाच्या अस्तित्वाची लढाई आहे. ‘करो या मरो’च्या या लढाईत जे सामील होतील त्यांचे स्वागत आहे. ओबीसी समाजाची ज्यांना ज्यांना चिंता आहे त्या सर्वांनी आपला पक्ष बाहेर ठेवून या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन वडेट्टीवार यांनी केले..तत्पूर्वी या शासन निर्णयाच्या माध्यमातून भाजपला संपूर्ण आरक्षणच संपवायचे आहे. समाजा-समाजात भांडणे लावायची असून आपसात वाद निर्माण करायचा त्यांचा हेतू आहे. मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण याच षडयंत्राचा एक भाग असून मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर ओबीसी समाजाचा रोष शमवण्यासाठी मंत्र्यांचा समावेश असलेली ओबीसी उपसमिती स्थापन केली. .या समितीत सर्व सरकारचेच प्रतिनिधी आहेत. त्यांना आपले मंत्रिपद टिकवायचे आहे. त्यामुळे कोणी विरोध करणार नाही. काही थातूरमातूर मागण्या मान्य करून वेळ मारून नेली जात आहे. आधी शासनादेश काढून मराठ्यांना ओबीसी समाजात घुसवण्यात आले. त्यावर ही समिती काय करणार असा? सवालही वडेट्टीवार यांनी केला..जो माझा डीएनए ओबीसी आहे असा दावा करतो, त्यानेच ओबीसीचा घात केला असा आरोपही त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केला. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) नेते अनिल देशमुख, राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे, प्रवीण कुंटे पाटील, काँग्रेसचे हुकमचंद आमधरे, ज्ञानेश्वर वाकुडकर आदी उपस्थित होते..Karad News : तर मी ओबीसी समाजालाच खुल्या प्रवर्गात येण्याची मागणी करणार, असे का म्हणाले विजय वड्डेट्टीवार... .अधिकाऱ्यांवर दबावमराठा समाजाला कुणबी समाजाचे जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकला जात आहे. दिवसाला हजार प्रमाणपत्रांचे वाटप केले जात आहे. जो बैलपोळा साजरा करतो, ज्याचे कुलदैवत तुळजा भवानी आहे असे तकलादू प्रश्नांचा फॉर्म यासाठी भरावा लागतो. महाराष्ट्रात सर्वच जातीचे लोक पोळा साजरा करतात आणि निम्म्या लोकांचे कुलदैवत तुळजा भवानी आहे. त्या सर्वांचा समावेश ओबीसीत करणार का? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी सरकारला केला. हा काळा शासननिर्णय आहे. तो रद्द करावा. तोपर्यंत ओबीसी स्वस्थ बसणार नाही. ही निर्वाणीची लढाई आहे. या सरकारला येत्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी त्यांची जागा दाखवून देईल, असा इशारा वडेट्टीवार यांनी दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.